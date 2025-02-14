喊話給賴總統更強支持 蔡英文：未來挑戰比過去8年更困難

前總統蔡英文14日出席台灣之友會「金蛇喜迎春 新春聯誼會」，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

2025/02/14 21:08

〔記者陳政宇／台北報導〕國內外情勢風起雲湧，前總統蔡英文今（14日）強調，台灣每段時間都有不同的挑戰，她執政八年有很多挑戰，而總統賴清德執政也面對新的挑戰，尤其是全球局勢正在變化，將來的挑戰會比過去八年更困難，盼大家多支持政府，讓賴總統有更強的支持。

台灣之友會今晚舉辦「金蛇喜迎春，新春聯誼會」，蔡英文、外交部長林佳龍、行政院政務委員陳時中、立委莊瑞雄等人皆受邀共襄盛舉，現場冠蓋雲集、氣氛熱烈。

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蔡英文一進場就掀起歡聲雷動，她致詞時表示，現在做比較多的就是爬山，所以精神和體力都很好。談到日前走訪的阿朗壹古道，蔡特別提醒，這是台灣很少保留下來的原始步道，但去之前要練一練，「在那裡如果你走不下去，也沒人會救你，要想辦法自己走出來」。

由於今天適逢情人節，蔡英文當場調查「有跟情人一起來的請舉手」，台下有人熱烈喊出「總統我愛妳」；蔡聞言後莞爾笑道，「這有點走鍾，我後面還要講話，沒有帶情人來沒關係，我就認為你把台灣當成你的情人，所以今天都來了」。

話鋒一轉，蔡英文指出，台灣每一段時間都有不同的挑戰，她執政八年也有很多挑戰，總統賴清德執政這段時間也面對新的挑戰，尤其是全球的局勢，確實是在變化當中，八年執政給台灣打下基礎，但不表示台灣永遠就不會有挑戰。

蔡英文說，將來的挑戰比過去八年還要困難，所以大家要多多支持政府、總統，讓總統有更強的支持，在賴的領導下，相信大家一定可以一關一關地過，大家都是希望台灣可以越來越好的好朋友，每次看到都比上次還多，這表示陣容越來越強大。

蔡英文強調，希望支持台灣的力量越來越強，全世界支持台灣的力量越來越大，大家要身體健康，「這個國家需要我們，一起加油努力」。

台灣之友會總會長黃崑虎則說，台灣經過多屆總統，尤其在蔡英文八年努力下，台灣已經是全世界認識的主權獨立國家，但可惜有個壞鄰居說台灣是他們的一部分，台灣和全世界都不能接受；但是，這個壞鄰居有很大的勢力，台灣要靠實力打破，才能成為真正獨立的國家。

對於國內政情，台灣之友會理事長王美琇表示，罷免活動如火如荼在全國展開，第1階段已經送件，但許多罷免團體都反映困境，非常需要第2階段的連署據點，而台灣之友會等本土社團會當他們的後盾，也會代收連署書，盼大家提供連署據點，這是非常重要的民主大浪潮，全國人民對國會亂象都受不了，大家都站出來挺台灣。

王美琇也喊話說，她要誠摯邀請蔡英文，是否考慮加入第2階段的連署，相信憑藉蔡的政治能量及領導力，一定更加有力，「我們一定會成功」；也呼籲民進黨黨公職能提供罷免民團必要的支援，絕對不能缺席或置身事外。

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