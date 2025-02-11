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    嘉縣經濟發展處新推手 李雅萍上任

    嘉義縣府新任經濟發展處長李雅萍。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣府新任經濟發展處長李雅萍。（記者林宜樟攝）

    2025/02/11 11:19

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣近年來招商引資有成，台積電CoWoS先進封裝廠興建中，華泰名品城正規劃設置，縣府前經濟發展處長江振瑋於去年10月升任外交部參事，處長懸缺經縣長翁章梁考量，由有公務員資歷29年的原綜合規劃處副處長李雅萍升任，上週五到任，擔任產業發展推手，繼續為嘉義縣經濟打拚。

    翁章梁目前進入縣長第2任任期中段，縣府近年來有多位府內文官升任一級主管，人事穩定異動少，目前一級主管大多都是事務官；除李雅萍升任經發處長，行政處長邱美切今年1月16日屆齡退休，她熟悉府內事務，在縣府任公職長達41年，由翁章梁繼續留任，以政務任用，續任行政處長。

    李雅萍於1996年考上公務員，2000年調回嘉義縣政府地政處擔任科員，曾任地政處地用科科長、經濟發展處開發科科長、環保局代理副局長、秘書、經濟發展處副處長、簡任秘書、綜合規劃處副處長，從基層做起到升任一級主管，公務員資歷達29年。

    李雅萍說，縣長翁章梁推動農工大縣目標，6年來已有堅實的基礎，上任處長後持續將既有的規劃往前推進；縣府經發處有工商管理科、都市計畫科、國土計畫科、建築管理科、使用管理科、開發科及產業發展科，針對工商業發展、園區開發如招商、土地報編、出租售、建照、使照、工廠登記管理等業務提供一條龍服務，民眾關注的國土計畫法也以因地制宜的方式推動。

    李雅萍說，縣府主導開發大埔美園區、馬稠後產業園區，大埔美園區已開發完成，馬稠後產業園區一期也已完成，後期園區縣府擁有的土地已完售，正在進行公共工程、廠商建廠，台糖擁有的土地正在出租，縣府將媒合台積電中下游廠商進駐，打造完整產業鏈；經濟部主導開發的中埔公館產業園區、水上南靖產業園區，縣府也會協助媒合在地廠商進駐。

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