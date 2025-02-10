嘉市東區區長王志峰接任 曾服務13單位橫跨警消、政風、殯葬

台南市警察局政風室主任王志峰將於2月中接任嘉義市東區區公所區長，歷練豐富。（王志峰提供）

2025/02/10 23:52

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府今發布人事令，因東區公所區長孫世福2月17日自願退休，新任區長由現任台南市警察局政風室主任王志峰接任。不像傳統公務員安於現狀，王志峰投入公職迄今30年，服務單位橫跨警察、消防、政風、殯葬民政等領域，任職過13個單位，他說，「不同機關職務體驗，為服務、工作打下紮實基礎」，樂在工作。

王志峰表示，自2014年卸下嘉義市殯葬管理所長職務後，在外打拚10年，終於將返鄉服務，將配合市長黃敏惠市政目標，做好為民服務工作。

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王志峰1995年自警察專科學校畢業後，在台灣省保安總隊、台北縣警察局三重分局任職，2001年轉戰消防單位，曾任職苗栗縣、嘉義市消防局，得知法務部招收現職公務員擔任政風人員，他參加甄試通過轉任嘉義市政府政風處科員，後又擔任嘉義監獄政風室科員，適逢「嘉義市立殯儀館暨火葬場管理所」所長退休，2010年成為改名為「嘉義市殯葬管理所」的第一任殯葬管理所長。

2014年王志峰卸下嘉義市殯葬管理所長職務，為增加政風業務歷練，透過法務部甄試，轉任雲林縣北港鎮公所擔任政風室主任，接著又到法務部矯正署嘉義看守所任政風室主任、調任台中經濟部水利署政風室視察，以及台南市政府警察局政風室專員、台南市政府社會局政風室主任、台南市政府警察局政風室主任等職務，2013年獲嘉義市政府模範公務員肯定。

王志峰說，雖服務單位及領域多元，其實警消、政風都是從事為民眾服務，第一線與民眾接觸的業務，全力以赴、盡力而為。

他分享，調任不同公務機關，除利用如警察統調機制，還有網路徵才、指名商調等管道；公務體系如一座金字塔，職等愈高、人數與工作職缺愈少，例如7職等公務員調任機會，相較8、9職等較多。

王志峰除掌握每次理想職務出缺機會，他還與時俱進學習，接任嘉市殯葬所長時，加強與嘉義縣市葬儀商業同業公會溝通，做好為民服務；完成中正大學戰略暨國際事務研究所在職專班，取得採購人員專業訓練進階班資格等，成為爭取不同職務本錢。

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