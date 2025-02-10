中共辦「兩馬鬧元宵」 連江縣長竟稱「證明同一民族融合性」

國民黨籍連江縣長王忠銘近日與連江縣議會議長、馬祖四鄉鄉長赴中參加「兩馬同春鬧元宵」燈會活動，在福建會見福州市委書記郭寧寧等人。（圖取自王忠銘臉書）

2025/02/10 12:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕第23屆「兩馬同春鬧元宵」燈會在中國福建省福州市舉行，中共大力宣傳春節列入聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產」，其中包含馬尾、馬祖元宵節俗。國民黨籍連江縣長王忠銘近日也與馬祖四鄉鄉長前往參加，還發文聲稱「兩馬同聚一堂，共享元宵之樂，更加證明同一民族的融合性」；學者今日批評，統戰效果有限，對台灣沒有吸引力。

中共黨報《福州日報》以「花燈映兩岸、兩馬話團圓」為題報導，稱這是馬尾、馬祖元宵節俗參與中國春節「申遺」成功後，所舉辦的首場「兩馬同春鬧元宵」燈會。

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中媒宣傳，2024年12月4日，聯合國教科文組織宣布，將「春節—中國人慶祝傳統新年的社會實踐」列入人類非物質文化遺產代表作名錄，春節項目申報由中國各省市區共同推動，其中福州市元宵節，馬尾、馬祖元宵節俗項目參與申報，今年燈會更有意義。

王忠銘9日在臉書發文說：「我們齊聚『兩馬鬧元宵』，共享這場熱鬧非凡的民俗盛會，不僅是對傳統文化的傳承，更是對兩岸深厚情誼的見證。」

王忠銘指出，他陪同著連江縣議會議長張永江、議員曹爾章、陳玉發，以及馬祖四鄉鄉長在馬尾「海峽交流青年營地會展中心」與會，「年年情相似，歲歲月不同」，今日「兩馬」同聚一堂，共享元宵之樂，共賞戲曲表演，更加證明「同一民族的融合性」。

王忠銘更感謝中共官員，包括福州市委書記郭寧寧、福州市長吳賢德、馬尾區委書記莊永智、馬尾區長王剛。他聲稱，馬祖與馬尾「一衣帶水，血脈相連」，期盼兩地攜手同行，「不管政治怎麼發展，文化還是同一民族文化，隨著交流越來越深，不要為了50年的政治，而拋棄了5000年的文化」。

對此，熟稔中共統戰的官員批評，連江縣長每年都會過去福州參加中共舉辦的燈會活動，去年還幫忙推銷「福馬同城通」卡，主要就是馬祖距離福建非常近，希望這些人心中還有「中華民國」。

成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中共在福建設立兩岸融合發展示範區前，就指示要讓福州與馬祖、廈門與金門「同城」對接，以福馬、金廈為試點。元宵是中國傳統節日，上元燈會是重要習俗活動，台灣人也有在過元宵節，中共藉由連江縣是隸屬「福建省」的特殊背景舉辦相關活動，凸顯台灣共享中華文化。

洪敬富分析，中國也積極在推「福馬同城通」卡，但這種交通卡能收到的效果有限，因為只限定連江縣縣民，而且馬祖人的國家認同本來就傾向「兩岸融合」，這對台灣是沒有吸引力的。

他強調，中共利用兩馬燈會活動強化中華文化認同，並期盼能擴大示範效應，統戰效果仍然有限，因為台灣各地都有在地元宵活動，例如平溪放天燈、鹽水蜂炮等，不會因為兩馬燈會，台灣文化主體性就受到影響。不過，中共將春節申請「非物質文化遺產」，今年刻意宣傳兩岸同胞血脈相連，加上誘拉台人申辦中國身分證，這是政府需要防範注意的。

連江縣長王忠銘發文指出，今日兩馬同聚一堂，共享元宵之樂，共賞戲曲表演，更加證明「同一民族的融合性」。（圖取自王忠銘臉書）

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