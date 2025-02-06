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    吳春城「壯世代」家族企業關係圖曝光！ 綠委：海撈11億政府標案

    民進黨立院黨團召開「 壯世代賺四代海撈11億政府標案 民眾黨比雙標更雙標」記者會。（記者劉信德攝）

    民進黨立院黨團召開「 壯世代賺四代海撈11億政府標案 民眾黨比雙標更雙標」記者會。（記者劉信德攝）

    2025/02/06 13:14

    〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議延燒，立法院民進黨團今（6日）公布吳的家族及其相關企業關係圖，藉「壯世代」賺四代、構築複雜的政商關係，家族企業長期承攬政府標案，總金額高達11億元，以立委政治權力謀取個人私利，恐已涉犯「圖利罪」及「公職人員利益迴避法」，民眾黨代理黨主席黃國昌卻持續「雙標」縱容違法行為。

    民進黨團今召開「壯世代？賺四代？海撈11億政府標案，民眾黨比雙標更雙標」記者會，由黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴與會。

    吳思瑤拿出吳春城的家族及其相關企業關係圖說明，其事業版圖包山包海、肥水不落外人田，一家三代都是重要營運者，且精準投資「壯世代」，包括其夫人張美慧、兄弟吳春來、岳父及岳母都占據重要職位，兒子及女兒也被安排好接班要職，用「壯世代」之名賺四代，形成非常綿密複雜的政商關係，這正是前民眾黨主席柯文哲口中一直批判別人的事。

    吳思瑤續指，吳春城的相關事業一直是政府各類標案的常勝軍，從中央到地方海撈11億元，包括爆米花數位資訊股份有限公司得標1億417萬元、民意傳播顧問股份有限公司得標3億9321萬元、大社會股份有限公司得標80萬8900元、戰國策國際顧問股份有限公司得標5億8567萬元、壯世代教科文協會得標1687萬元、順律國際顧問股份有限公司得標836萬元等。

    吳思瑤並質疑，吳春城晉升不分區立委後擁有更大的政治權力，卻毫不避諱地要求部會推動「壯世代」，更提前申請商標做為獨門事業。民眾黨縱容吳春城藉立委職務之便謀取私利，比雙標更雙標，前時代力量立委邱顯智早已揭露戰國策公然替永豐金阻擋「揭弊者保護法」，而黃國昌僅表示吳自稱已很久沒參與戰國策業務；黃甚至對吳春成近日被踢爆的「壯世代」疑雲回應「不隨民進黨起舞」，但這是違反公務人員利益迴避相關法規的違法行為，顯見其正義會轉彎。

    陳培瑜則指出，吳春城一再說謊，雖公開聲明壯世代教科文協會不會參與中央政府標案，但未提及其他公司是否仍持續競標地方政府的案件；吳還聲稱未曾以立委身分介入標案，但其擔任立委一年內，旗下公司與協會就拿了超過2200萬元政府標案，民眾黨及吳春成對於以上到底在逃避什麼？這些行為已涉犯「圖利罪」及「公職人員利益迴避法」等相關法規，呼籲應向全民交代清楚。

    郭昱晴表示，吳春城不僅註冊「壯世代」商標，還試圖以「壯世代促進法」綁架15個政府部會，要求配合投入1200億元預算，在立法院教文委員會的任何事項都要扯上「壯世代」，否則就揚言凍結或刪除預算，此事不只是吳春城要面對，黃國昌也應說明利益迴避在哪？別一路「壯世代」、「壯」到土城去。

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