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    遭黃國昌點名不適任 鍾佳濱反擊：歡迎代理主席下令發動倒閣

    鍾佳濱被黃國昌點名為不適任立委，對此鍾佳濱建議黃國昌以代理主席身分下令民眾黨8席立委發動倒閣，民進黨一定奉陪。（資料照）

    鍾佳濱被黃國昌點名為不適任立委，對此鍾佳濱建議黃國昌以代理主席身分下令民眾黨8席立委發動倒閣，民進黨一定奉陪。（資料照）

    2025/02/05 11:02

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨代理主席黃國昌昨天（4日）接受廣播節目專訪時呼籲，總統賴清德應在5日的民進黨中常會表態不支持大罷免，更點名民進黨立委鍾佳濱、許智傑是「不適任立委」。對此鍾佳濱4日晚間也在臉書發文反擊，建議黃國昌以代理主席身分下令民眾黨8席立委發動倒閣，民進黨一定奉陪。

    針對被黃國昌點名為不適任立委、說出「鍾佳濱以為選區很綠就不會被罷免」等言論，鍾佳濱說：「我覺得他好像有點搞錯了吧？據我所知，目前台灣人民最想罷免的，其實非黃國昌莫屬。」

    鍾佳濱提到，黃國昌若是不服氣，就用代理主席身分下令民眾黨8席立委發動倒閣，民進黨一定奉陪，屆時倒閣必然成功，解散國會重新選舉，「歡迎黃國昌到包括我的選區在內任何一區參選，選舉的辯論才能斷輸贏，不是對著小草直播自我吹噓」！

    鍾佳濱諷刺地說：「這樣也正好能讓你完全走出貴黨柯前主席的光環（或陰影？）......考慮一下，這真的是你揚名立威的大好機會！」

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