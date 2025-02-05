馬英九悼念辜嚴倬雲：致力兩岸和平發展 就是「辜媽媽」心願

馬英九今天在臉書發文對辜嚴倬雲去世表達震驚難過。（取自臉書）

2025/02/05 11:00

〔記者施曉光／台北報導〕已故台泥公司榮譽董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲昨日去世，前總統馬英九今天在臉書發文表達震驚難過，強調辜嚴倬雲是他總統任內聘的資政，而且多年以來對方待他如親，因此他都稱她為「辜媽媽」，一方面感念辜振甫對國家、對兩岸關係的貢獻，一方面也是感受一位慈祥的長輩，始終鼓勵且呵護著他，他並強調，相信致力於兩岸和平發展就是「辜媽媽」的心願。

馬英九指出，祖籍河南固始的「辜媽媽」家學淵源，是北京大學首任校長嚴復的孫女，台灣板橋林家林爾康的外孫女，鹿港辜家辜振甫之妻，姊姊是名作家華嚴（本名嚴停雲），家族可以說是半部台灣史，開枝散葉，從教育文化到產業金融，伴隨著台灣經濟起飛，在各領域都有傑出的成就。

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馬英九表示，「辜媽媽」忠黨愛國，終身是中國國民黨黨員，這幾十年來始終協助國民黨發展茁壯，包括他個人幾次選舉，「辜媽媽」都非常關心，早年追隨「蔣夫人」宋美齡，長期擔任中華民國婦女聯合會主任委員，參與各項公益活動，結束前必領唱中華民國頌、梅花，讓他印象非常深刻。

馬英九說，「辜媽媽」熱心公益，足為社會典範，格外有意義的是她陪伴夫婿辜振甫參加數次「辜汪會談」，開創兩岸關係重要篇章，他細數「辜媽媽」在1993年4月27日陪同辜振甫遠赴新加坡，與「海協會」會長汪道涵會談，雙方並在4月29日簽署「兩岸公證書使用查證協議」、「兩岸掛號函件查詢、補償事宜協議」、「兩會聯繫與會談制度協議」及「辜汪會談共同協議」等4項事務性協議，首創兩岸當局授權的談判機制，象徵兩岸關係融冰發展，國際社會矚目，更嘉惠兩岸人民。

馬英九回憶「辜媽媽」在2016年4月29日「辜汪會談」23週年在金門和平紀念園區，為「和平台海，繁榮永續」紀念碑揭碑時發言表示，「經過23年的風雨和波折，現在和平發展局勢得來不易，大家一定要格外珍惜，兩岸和平是兩岸人民的共同願望，未來兩岸一定要在和平的道路上一齊邁進。」這段話讓他相當感動。

馬英九還說，自己近年推動兩岸青年交流，致力於兩岸和平發展，相信這就是「辜媽媽」的心願，也是兩岸人民的共同心願。

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