高嘉瑜爆在美置產持綠卡 李彥秀：我只有中華民國國籍、房產皆有申報

國民黨立委李彥秀。（資料照）

2025/02/05 11:06

〔記者劉宛琳／台北報導〕前民進黨立委高嘉瑜質疑國民黨立委李彥秀在美國置產擁秘密金庫，更質疑她持有綠卡。李彥秀今表示，她在美僅有2筆房產，監察院公開申辦資料皆可查詢，絕非所謂「小金庫」；她也強調自己只有中華民國國籍，不僅沒有綠卡，更從來沒有申請過綠卡。

李彥秀重申，她自1998年擔任公職以來，一直秉持誠信、公開、透明的原則，誠實申報每一筆海內外資產，從監察院的公開申報資料中，便可查悉Irvine及Wilshire等美國房產，也就是坊間所稱爾灣及富勒頓房地，絕非所謂第2、第3間未申報房產。申報過程或有單位換算等疏失，但都於知悉後第一時間向監察院公職人員財產申報處辦理更正。

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李彥秀表示，113年1月31日她辭任議員，同年2月1日就任立委，擔任公職為連續行為，依法無須於就職後3個月內申報財產，僅須於113年度間辦理年度申報，她亦已於113年12月25日依法申報，所有資產或變動均會忠實申報呈現。

李彥秀說，她自2020年卸任公職後，生了一場重病，經歷多場大手術，唯一放心不下的是未成年的女兒。因此在2021年於美國將所有當地房產（即財產申報資料所揭露的2筆位於加州房地，皆可於監察院公開資料中查得）設立生前信託遺囑。

李彥秀強調，她的信託範圍僅有2筆房產，絕非所謂「小金庫」。且台灣與美國都有嚴格洗錢防制規範，她購屋、貸款皆有合法、明確金流。

李彥秀鄭重聲明，她只有中華民國國籍，不僅沒有綠卡，更從來沒有申請過綠卡。她已於今天主動發函予立法院與國籍法主管機關，清查她本人是否擁有或曾擁有綠卡，及有無如美國等外國國籍，若確有違反國籍法規定，請有關機關迅速、嚴明依法處理。

民進黨前立委高嘉瑜5日在內湖區服務處召開記者會，爆料國民黨立委李彥秀疑在美隱匿的第二間豪宅，且持續收集加州豪宅不做財產申報。（記者廖振輝攝）

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