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    罷免連署 中捷禁民眾踏進捷運站區寫提議書

    罷團在中捷站外協助民眾填寫提議書，既使下雨也不能踏進站區。（圖由志工提供）

    罷團在中捷站外協助民眾填寫提議書，既使下雨也不能踏進站區。（圖由志工提供）

    2025/02/04 16:57

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中罷團中2、4、5、6選區於週一（3日），聯合全台18個罷免團體赴中選會送交罷免提議書，持續擴大戰果邁向第二階段連署，不過，罷團在台中捷運水安宮站戶外廣場協助民眾填寫提議書，屢遭站務員提醒「不要踏進站區」，下雨也不能進站躲雨。

    對此，中捷公司表示，維護民眾搭乘動線，相關路權範圍未經許可會勸導離開，民眾酸回表示「 排隊的比中捷一天運量還多」。

    「蠻嚴格的，站長會一直用監視器看我們有沒有在捷運範圍下」，霸團喊出「台中同花順」，其中，中二解顏（解嚴）、中四廢翔（費翔）、中五斷健（斷剪）及中六敲羅（敲鑼）達成第一階段提議門檻，中三拒瓔（巨嬰）等選區也在努力中，民眾填寫提議以中捷水安宮站外廣場最為踴躍，多次排到夜間9點後還有人潮，由於霸團僅申請「站外廣場空地」，填寫期間屢遭中捷派員驅趕。

    何姓志工說，只要民眾踏進去寫提議書，（中捷）就會派站務人員下來，宣讀法條後請志工及民眾離開，由於並未在月台內，而是站在捷運站戶外空間應有模糊空間。

    在場志工表示，能夠理解站務員受到壓力，只是一直來宣讀法條蠻好笑的啦，也有民眾表示，志工有請大家不要影響到要搭捷運市民，就算搭捷運人不多，讓個通道應該是基本的吧。

    台中捷運公司回應說，車站基於民眾搭乘捷運進出車站動線之權益維護，在捷運路權範圍未經申請許可之活動，均會勸導相關行為人或團體離開，以維護車站秩序，且依大眾捷運法第50條第1項第7款、13款及捷運旅客須知第7條規定執行勸導，期望市民共同遵守。

    罷團在中捷水安宮站外協助民眾填寫提議書。（記者黃旭磊攝）

    罷團在中捷水安宮站外協助民眾填寫提議書。（記者黃旭磊攝）

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