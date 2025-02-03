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    首頁　>　政治

    新北議會新春團拜 侯友宜：沒人願意看到政治對立衝突

    農曆春節後開工首日，新北市議會今天舉辦新春團拜。（記者董冠怡攝）

    農曆春節後開工首日，新北市議會今天舉辦新春團拜。（記者董冠怡攝）

    2025/02/03 12:28

    〔記者董冠怡／新北報導〕農曆春節後開工首日，新北市議會今天舉辦新春團拜，由議長蔣根煌、副議長陳鴻源及秘書長陳王正源主持，市長侯友宜也率副市長劉和然、朱惕之、陳純敬與會，現場氣氛歡樂；侯致詞說，政治是溝通協調的藝術，沒有人願意看到政治的對立跟衝突、更不願看到府會不和諧，在府會努力團結下，一定跟大家同心齊力，讓新北市更好。

    議長蔣根煌指出，過去一年在全體同仁努力下，議事運作順利，新的一年繼續保持工作熱忱，協助推展各項議事進行。

    侯友宜提到，這幾年擔任市長期間，感謝市議會及各黨派的鼓勵、支持，辛苦的議事人員在議長帶領下，讓府會關係和諧、一切順暢，也因有市議會的相挺，新北市才有如今的發展。

    侯友宜說，蛇年開工首日，也是六十年來僅見的雙立春，象徵天地雙重祝福、雙重好運，今年只要帶著正能量，開心且多說好話，就能好運一整年，市政也會雙重加倍，包括基礎建設加倍、計畫建設加速、社會福利加碼。

    他也提及，政治是溝通協調的藝術，絕對不是對立跟衝突，沒有人願意看到政治的對立跟衝突、更不願看到府會不和諧，因為無論如何都是為新北市著想，期待在府會努力團結下，持續同心齊力打拚。

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