大年初五挺罷免中二區立委顏寬恒 女大生：不想被中國統一

今天大年初五還在放年假，罷免藍委顏寬恒的志工，已經在霧峰公有市場旁擺攤，吸引不少民眾來簽署、送提議書。（記者陳建志攝）

2025/02/02 14:42

〔記者陳建志／台中報導〕今（2）日大年初五大部分的人都還在放年假，不過台中第2選區（霧峰、烏日、大肚、龍井、沙鹿）罷免藍委顏寬恒的志工，已經在霧峰公有市場旁擺攤，民眾陸續來簽署、送提議書，2個小時就收到近200份的罷免提議書，一名女大生看到國會亂象憂心忡忡，強調「自己不想被中國統一」，才會站出來罷免不適任的立委。

罷免中二選區國民黨立委顏寬恒的志工，今天上午9點到11點在台中霧峰公有市場的民主、民權街口旁擺攤，不僅有許多買菜民眾停下腳步簽署，也有不少民眾專程騎機車送寫好的罷免提議書來繳交，2個小時就收到近200份的罷免提議書。

請繼續往下閱讀...

一名21歲廖姓女大生，今天拿著自己和家人的罷免提議書來繳交，強調藍、白兩黨在立法院通過不符程序正義的法案和預算，根本想架空政府，造成台灣內亂，這是中國最想看到的情境，但是「自己不想被中國統一」，認為顏寬恒不但在立院亂刪預算，更因為貪污已經被法院判決有罪，根本不適合擔任國會議員，因此出來罷免他。

另一名范姓民眾也來簽署罷免提議書，並氣憤表示：「貪汙被判有罪的人還適合當立委嗎？」因此出來挺罷免。

一位陳姓志工則表示，自己從高雄來台中找女兒，得知有罷免報名當志工，覺得藍、白在立院「胡作非為」，「今天如果不站出來，以後可能站不出來」，因此雖然才大年初五，就報名當志工協助擺攤，希望順利罷免成功，就像當年在高雄成功罷免時任市長韓國瑜一樣。

今天大年初五還在放年假，罷免藍委顏寬恒的志工，已經在霧峰公有市場旁擺攤，吸引不少民眾來簽署、送提議書。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法