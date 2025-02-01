罷免立委聲浪 台南藍綠2黨部稱不介入連署

身兼民進黨南市黨部主委的立委郭國文指南市黨部未介入外縣市藍營立委的罷免連署作業。（資料照）

2025/02/01 13:46

〔記者王俊忠／台南報導〕對於國內藍、綠陣營各自發起罷免對手立委的行動，由於台南6席區域立委都是民進黨籍；國民黨僅有1席不分區立委謝龍介。身兼民進黨南市黨部主委的立委郭國文表示，因為台南沒有可罷免的國民黨區域立委，謝龍介是不分區、無法罷免；且基於尊重公民團體與外縣市聯繫罷免行動，民進黨南市黨部未介入罷免連署作業。

民進黨台南立委林俊憲原本欲在1月中旬召開記者會、說明針對全台罷免一事，聯合各服務據點，提供連署書與連署站站點支援等情事，但不久又通知記者會因故延期，其後沒有進一步消息。據了解，林俊憲方面也是思考尊重公民團體，暫停參與連署行動。

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國民黨南市黨部方面也說，對於民進黨6席台南區域立委的罷免連署行動，國民黨市黨部不主動介入、參與，但有聽到民間、私人與網路上出現串聯要連署罷免民進黨立委的聲音；據指出，被點名要罷免的台南綠營立委只是少數1、2人，這部分尊重民間人士的運作，黨部不會介入。

國民黨在台南唯一1位立委謝龍介（前右一、身兼國民黨南市黨部主委）因是不分區立委，依法不得發起罷免。（資料照）

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