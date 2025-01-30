陪總統發福袋 周春米加碼「熱博」發紅包

初二縣長周春米到熱博園區發紅包。（縣政府提供）

2025/01/30 23:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣長周春米今天上午陪同總統賴清德到東港東隆宮、屏東慈鳳宮發送福袋後，下午還到「熱帶農業博覽會」，發送特製的蛇年「步步高昇」紅包，周春米說，今年特製蛇年紅包設計有燙銀的小腳印，除祝福著大家步步高升，也期許新的一年一切越來越好，好運攏「蛇」進來。

今天是大年初二回娘家的好日子，周縣長特地到熱博園區向鄉親恭賀新年快樂，並發送特製紅包，許多民眾早已在彩稻田旁的排隊等候，現場人山人海，民眾拿到紅包後高興不已並與周春米合照。她說，今年熱博紅包採用蛇的意象，讓它像一條蜿蜒的彩帶，就像熱博園區中的田中小徑，及彩繪稻田的圖案一樣，並結合銀色腳印，除代表了步步高升，也象徵新的一年越來越好，歡迎民眾於過年期間前來熱博遊玩。

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周春米表示，屏東熱帶農業園區迎來10周年大慶，今年以「非常未來」為主題，除彩繪稻田區開放行走步道外，還設有夜間光影設計，透過光影讓民眾觀賞夜色彩稻及熱博園區等美景，此外，物產館也贏來大轉變，加入熱博10年來的蛻變，也將規劃每月設有不同的特色展，帶出傳統農村與智慧農業的未來。

縣府農業處表示，今年熱博舞台節目也配合設計成親子互動居多，期待大家在新年期間，能夠闔家來到熱博園區。不只大人們有像展覽、有質感的「非常未來」的農業展可以看，孩子們也能有在舞台區參與互動魔術、拿造型氣球的快樂身影，還有好多好吃、好喝的農特產品，在現場讓大家有吃又有拿。

初二縣長周春米到熱博園區發紅包，彩稻田旁的熱博主舞台等候的民眾人山人海。（屏縣府提供）

熱博迎來10年轉型，周春米特別到物產館和民眾拜年。（屏縣府提供）

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