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    初二回西螺娘家 韓國瑜向媽祖祈求這件事

    立法院長韓國瑜、雲林縣長張麗善及立委張嘉郡等人一起發送福袋。（記者黃淑莉攝）

    立法院長韓國瑜、雲林縣長張麗善及立委張嘉郡等人一起發送福袋。（記者黃淑莉攝）

    2025/01/30 12:34

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕今（30）日是大年初二，立法院長韓國瑜一早回到雲林西螺娘家，分別前往西螺新天宮、福興宮參香祈求媽祖庇祐台灣風調雨順、國泰民安，韓國瑜說，國際時勢混亂、兩岸關係緊張，經濟發展需要動力，除老天保祐，「我們自己也要努力往前衝」。

    韓國瑜今天早上10點半、11點在雲林縣長張麗善、立委許宇甄、張嘉郡及縣議員李明哲等人陪同前往新天宮、福興宮參香祈福，不少韓粉一早到現場等候，廟埕也有許多民眾排隊等待領福袋。

    韓國瑜參香祈福後向所有鄉親拜年，祝福大家蛇年行大運，家家戶戶平安健康，他表示，今天第一站就到西螺，是因他是西螺女婿，從年輕做到老、從有頭髮做到沒頭髮，對西螺持別有感情，祈求媽祖保祐台灣風調雨順、國泰民安。

    韓國瑜表示，大家都知道現在國際時勢混亂、兩岸關係緊張，經濟發展需要動力，需要媽祖婆保祐，但老天保祐，「我們自己也要努力往前衝」，就會國泰民安、風調雨順。

    立法院長韓國瑜（右3）在今（30）日大年初二回西螺娘家到新天宮、福興宮參香祈求媽祖保祐台灣國泰民安、風調雨順。（記者黃淑莉攝）

    立法院長韓國瑜（右3）在今（30）日大年初二回西螺娘家到新天宮、福興宮參香祈求媽祖保祐台灣國泰民安、風調雨順。（記者黃淑莉攝）

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