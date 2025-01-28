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    第一次沒跟柯文哲過年 陳佩琪：無法接受好市長政績被打成弊案！

    柯文哲妻子陳佩琪（中）近期時常PO文替丈夫喊冤。（資料照）

    柯文哲妻子陳佩琪（中）近期時常PO文替丈夫喊冤。（資料照）

    2025/01/28 22:48

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金假帳案遭羈押禁見。除夕夜這天，柯文哲的IG發布一段影片，可以看到其妻子陳佩琪替丈夫準備年夜飯送去北所，她也稱這是他們結婚35年來，第一次沒有一起過年。

    柯文哲IG今晚上傳影片，影片內容為陳佩琪準備幾樣柯文哲愛吃的菜，在除夕這天送去北所。陳佩琪表示，這應該是她與柯文哲結婚35年來，第一次沒有在一起過年；她還提到，因為北所探視送餐有相關規定，她先前曾經因為送的餐不合規定被退回，自己只能落寞地帶回家自己吃。

    說到一半陳佩琪便哽咽起來，「有時我會躲在棉被哭，為什麼我的先生，一個那麼好的醫師跟那麼好的市長，他施政的業績到最後被人家打成是弊案，我真的沒有辦法接受。」

    小編表示，「今天是除夕夜，大家的年夜飯豐盛嗎？昨天小年夜，非常感謝許多小草、支持者，頂著寒風在晚上來到北所，準備了炒米粉、貢丸湯，陪柯P隔空圍爐，雖然柯P不一定知道我們在外面，但相信他如果知道的話，一定也感受得到大家的溫暖。真的非常謝謝你們。」

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