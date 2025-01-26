為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    指吳春城去年到今年一直標嘉義市標案 周軒：或許可問問張啟楷

    政治工作者周軒發文指出，吳春城從去年到今年一直去標嘉義市政府的標案，他在搜尋資料時發現，民眾黨立委張啟楷與嘉義市長黃敏惠是同鄉人，且去年在當地成立服務處，有意佈局嘉義市長選舉。（圖擷自台灣民眾黨-嘉義黨部臉書）

    政治工作者周軒發文指出，吳春城從去年到今年一直去標嘉義市政府的標案，他在搜尋資料時發現，民眾黨立委張啟楷與嘉義市長黃敏惠是同鄉人，且去年在當地成立服務處，有意佈局嘉義市長選舉。（圖擷自台灣民眾黨-嘉義黨部臉書）

    2025/01/26 08:40

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日遭外界質疑圖利。政治工作者周軒發文指出，吳春城從去年到今年一直去標嘉義市政府的標案，他在搜尋資料時發現，民眾黨立委張啟楷與嘉義市長黃敏惠是同鄉人，且去年在當地成立服務處，有意佈局嘉義市長選舉，周軒為此提出「或許問問張啟楷委員，他會瞭解吳春城的故事吧」！

    民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」立法，並於今年初在立法院會完成三讀。不過近日被揭露所創立的「壯世代協會」自2023年起陸續拿下嘉義市府千萬標案，加上吳又申請「狀世代」專利商標，讓他被質疑沒有利益迴避。

    周軒在臉書發文指出，「我一直在想為什麼吳春城會去標嘉義市政府的標案，而且從去年開始到今年一直標」，並指「在搜尋資料的過程中，發現了一則2024年3月24日的新聞」，內容為「民眾黨張啟楷成立服務處 佈局嘉義市長選舉」。

    周軒表示，在當時的報導中指出，張啟楷自稱與黃敏惠都是嘉義縣東石鄉人，兩人的父親都熟識，是兩代交情，在當選立委後也特別去拜會黃敏惠，會全力配合爭取嘉義市的建設。

    周軒說：「原來張啟楷跟國民黨嘉義市長黃敏惠交情這麼好。或許問問張啟楷委員，他會瞭解吳春城的故事吧！」

    政治工作者周軒發文指出，吳春城從去年到今年一直去標嘉義市政府的標案，他在搜尋資料時發現，民眾黨立委張啟楷與嘉義市長黃敏惠是同鄉人，且去年在當地成立服務處，有意佈局嘉義市長選舉。（圖擷自臉書）

    政治工作者周軒發文指出，吳春城從去年到今年一直去標嘉義市政府的標案，他在搜尋資料時發現，民眾黨立委張啟楷與嘉義市長黃敏惠是同鄉人，且去年在當地成立服務處，有意佈局嘉義市長選舉。（圖擷自臉書）

    政治工作者周軒發文指出，吳春城從去年到今年一直去標嘉義市政府的標案，他在搜尋資料時發現，民眾黨立委張啟楷與嘉義市長黃敏惠是同鄉人，且去年在當地成立服務處，有意佈局嘉義市長選舉。（圖擷自台灣民眾黨-嘉義黨部臉書）

    政治工作者周軒發文指出，吳春城從去年到今年一直去標嘉義市政府的標案，他在搜尋資料時發現，民眾黨立委張啟楷與嘉義市長黃敏惠是同鄉人，且去年在當地成立服務處，有意佈局嘉義市長選舉。（圖擷自台灣民眾黨-嘉義黨部臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播