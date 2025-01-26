指吳春城去年到今年一直標嘉義市標案 周軒：或許可問問張啟楷

政治工作者周軒發文指出，吳春城從去年到今年一直去標嘉義市政府的標案，他在搜尋資料時發現，民眾黨立委張啟楷與嘉義市長黃敏惠是同鄉人，且去年在當地成立服務處，有意佈局嘉義市長選舉。（圖擷自台灣民眾黨-嘉義黨部臉書）

2025/01/26 08:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日遭外界質疑圖利。政治工作者周軒發文指出，吳春城從去年到今年一直去標嘉義市政府的標案，他在搜尋資料時發現，民眾黨立委張啟楷與嘉義市長黃敏惠是同鄉人，且去年在當地成立服務處，有意佈局嘉義市長選舉，周軒為此提出「或許問問張啟楷委員，他會瞭解吳春城的故事吧」！

民眾黨立委吳春城力推「壯世代政策與產業發展促進法」立法，並於今年初在立法院會完成三讀。不過近日被揭露所創立的「壯世代協會」自2023年起陸續拿下嘉義市府千萬標案，加上吳又申請「狀世代」專利商標，讓他被質疑沒有利益迴避。

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周軒在臉書發文指出，「我一直在想為什麼吳春城會去標嘉義市政府的標案，而且從去年開始到今年一直標」，並指「在搜尋資料的過程中，發現了一則2024年3月24日的新聞」，內容為「民眾黨張啟楷成立服務處 佈局嘉義市長選舉」。

周軒表示，在當時的報導中指出，張啟楷自稱與黃敏惠都是嘉義縣東石鄉人，兩人的父親都熟識，是兩代交情，在當選立委後也特別去拜會黃敏惠，會全力配合爭取嘉義市的建設。

周軒說：「原來張啟楷跟國民黨嘉義市長黃敏惠交情這麼好。或許問問張啟楷委員，他會瞭解吳春城的故事吧！」

政治工作者周軒發文指出，吳春城從去年到今年一直去標嘉義市政府的標案，他在搜尋資料時發現，民眾黨立委張啟楷與嘉義市長黃敏惠是同鄉人，且去年在當地成立服務處，有意佈局嘉義市長選舉。（圖擷自臉書）

政治工作者周軒發文指出，吳春城從去年到今年一直去標嘉義市政府的標案，他在搜尋資料時發現，民眾黨立委張啟楷與嘉義市長黃敏惠是同鄉人，且去年在當地成立服務處，有意佈局嘉義市長選舉。（圖擷自台灣民眾黨-嘉義黨部臉書）

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