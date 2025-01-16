中國身分證統戰據點曝光 國安局掌握北中南4縣市10餘案

國安局長蔡明彥說，中國身分證統戰地點已掌握新北、台中、雲林、高雄等地都有案例，目前已掌握10餘案以上。 （記者劉信德攝）

2025/01/16 16:56

〔記者方瑋立／台北報導〕網紅八炯揭露中國利誘台灣人申領身分證統戰手法，在台就有據點供申辦。國安局長蔡明彥今天答詢時透露，已掌握新北、台中、雲林、高雄等地都有案例，目前已掌握10餘案以上，分別移送內政部及調查局處理。

立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥、國防部長顧立雄、海巡署等相關部會報告「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」，並備質詢。

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國民黨立委洪孟楷以八炯所拍攝的「中國統戰紀錄片」，質詢國安局是否已掌握、查處其中所稱新北、台中辦理中國身分證據點？

蔡明彥說，相關大量情資皆有掌握，掌握後會先確認並在完整蒐證後通報檢調，目前案情看起來主要（嫌疑人）仍以台灣人為主，案件地點除新北、台中外，還有雲林與高雄。

洪孟楷質疑，國安局是否等網紅影片揭露之後才瞭解？蔡明彥說明，國安局會確認相關嫌疑人在網路上推宣申辦中國證件的用語是否觸法，等掌握具體證據後才有辦法啟動檢調單位調查，國安局對中共在台灣異常、違法活動的大量情資皆有掌握。

至於八炯「中國統戰紀錄片」內，有「統戰仲介」稱台灣已有20萬人領有中國身分證。蔡明彥直言，20萬人說法太誇張，國安局目前所掌握的有10幾案，調查局也有掌握部分案例，皆有通報相關單位處置。

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