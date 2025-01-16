林姿妙涉貪重判12年6月，收賄改判圖利原因曝光。（記者王峻祺攝）

2025/01/16 15:49

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪去年底一審宣判12年6月，歷經半個月，判決全文今天上線，共計113頁、8.5萬字，收賄改判圖利原因曝光，合議庭認為，綜合相關證據，無法證實林姿妙使用競選總部與地主存有收取不正利益240萬元的對價關係，但圖利他人利益事證明確，因此改判圖利罪。

林姿妙等人判決書全文今天公告，林姿妙委任律師下午1點收到判決書，表示20天內會提出上訴聲明，並於提出20天內再補上訴理由。

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檢方也表示，已收到判決書，檢察官將對15名被告，針對變更法條、刑度及無罪等部分提出上訴，具體理由會再研擬。

林姿妙在涉貪案中，被控協助免徵1558地號土地增值稅112萬元，換取繼續免費使用98地號作為2020年藍營總統、立委大選競總使用，獲免拆等不正利益240萬元，並指示時任建設處代理處長吳朝琴，配合召開會議，協助讓1558地號逃漏稅。檢方以涉貪收賄罪起訴，求刑20年。

不過，合議庭審理後，採信吳朝琴在偵訊自白中，提及請託免徵土增稅與收取不正利益2者間關係是個人臆測，與與林姿妙、陳正勲等證詞不符；加上林姿妙早先於2018年使用競選總部屆滿並申請延長使用後核准，2019年才有地主請託免徵土增稅，時序上難認定違法解除1558地號土地列管而不課徵土地增值稅的對價。

法官也採信楊吉雄證詞，證稱2020年總統及立委大選的競總使用與林姿妙沒關係，因此也無法認定地主出借土地行賄之意。林姿妙也非總統立委選舉相關人員，無強烈動機必須續借土地及臨時建物，檢方亦無直接證據，證明林姿妙續行使用競總與獲免拆、免搭不正利益間的犯意。

合議庭認為收賄部分證據不足，然而圖利事證明確，相關證人也於偵查及審理時證稱林姿妙知情，接受地主請託後交辦吳朝琴開會辦理，讓1558地號土地所有權人，獲得繼續維持免徵土增稅112萬的不法利益，觸犯共同對監督事務圖利罪。

收賄改判圖利罪，合議庭在審理庭上雖未諭知林姿妙等被告變更起訴法條，但判決書明確指出，法官認為犯罪事實相同，被告已就犯罪事實部分實質辯論，加上圖利罪刑度又比收賄罪更輕，自得依審理結果，依刑事訴訟法第300條規定，予以變更應適用法條，已充分保障被告訴訟上防禦權的行使。

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