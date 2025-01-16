苗縣府工務處改制「交通工務處」 與中央對接並強化交通業務

2025/01/16 15:32

苗栗縣政府已成立交通控制中心，有效掌握縣內重要道路路況。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕全台目前只有苗栗縣等少數縣市尚未成立主管交通業務的局處，苗栗縣政府將工務處改制為「交通工務處」，今（16）日由縣長鍾東錦等人主持揭牌儀式；鍾東錦指出，改制交通工務處除與中央對接，盼透過交控中心的調節，讓縣內交通更順暢。

交通部希望未成立對接單位的縣市儘速成立主管交通的局處，因此苗栗縣政府比照雲林縣政府的模式，將工務處改制成立交通工務處，今天舉行揭牌成立儀式。

苗栗縣政府工務處改制「交通工務處」，由縣長鍾東錦（前左5）等人主持揭牌成立儀式。（記者張勳騰攝）

交通工務處長古明弘簡報指出，去年5月成立的交通控制中心，透過智慧交控設備AI CCTV及路側CMS的佈建，偵測道路即時路況及發布即時交通資訊，可遠端進行路網監控及交控策略研擬，透過號誌重整優化，以有效降低路段車流延滯現象，使車流運作更順暢；為因應交控業務日漸擴增，將申請第1辦公大樓5樓會議室做為交通控制中心，提升交控中心功能。

古明弘表示，未來將推動縣內重大交通改善計畫，包括國道1號楊梅至頭份段拓寬工程、頭份交流道改善、西濱台61線高架化、台72線銜接台61線、造橋交流道、房裡交流道、台72線增設尖山（新東大橋）匝道等重大工程，建構完整交通路網。

新成立的交通工務處並未增加人力，由工務處原有人力承接交通業務，倍感吃力，古明弘也向鍾東錦爭取增加16名正職人員，再成立2個科，以利拓展交通業務。

苗栗縣政府工務處改制「交通工務處」，處長古明弘說明縣內的交通現況。（記者張勳騰攝）

鍾東錦回應，昨天在議會人事主任交接儀式中，他向行政院人事行政總處人事長反映苗栗縣亟需增加86位正式人員，以解決人力不足的問題，希望中央能夠儘速核定。

鍾東錦表示，成立交通工務處除與中央對接，而苗縣正在蓬勃發展，頭份、竹南、後龍、造橋等地區交通流量增加，縣府去年成立交控中心，希望透過交控中心的調節，讓交通順暢，也讓鄉親可掌握上下班時的車況。

苗栗縣政府已成立交通控制中心，縣長鍾東錦前往了解縣內重要道路的路況。（記者張勳騰攝）

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