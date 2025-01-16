韓國瑜盼柯總召「不要那麼硬」 賴總統笑回：要多喝咖啡

立法院長韓國瑜今與賴清德總統會面時承諾會與立法院民進黨團總召柯建銘一起努力，讓協商順利進行，希望「柯總召不要那麼硬」，賴總統聞言笑稱：「院長與柯總召也要多喝咖啡」。（總統府提供）

2025/01/16 13:27

〔記者陳昀／台北報導〕立法院朝野黨團昨起就今年度中央政府總預算案展開協商，目前待協商提案總數共計3296案。立法院長韓國瑜今與賴清德總統會面時承諾，會與立法院民進黨團總召柯建銘一起努力，讓協商順利進行，希望「柯總召不要那麼硬」，賴總統聞言笑稱：「院長與柯總召也要多喝咖啡」。

總統賴清德今接見我赴美參加「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團，包含團長立法院長韓國瑜，以及跨黨派7位立委。與會人士轉述，現場談話氣氛溫暖愉快，從華盛頓天氣談到美國眾議院高票通過「台美避免雙重課稅協定」，會中也談及立法院今天將持續協商中央政府總預算案，有多位立委表達意見。

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府方人士透露，民進黨立委王定宇、國民黨立委柯志恩提到，中央政府總預算案有共識的部分，希望以委員會中心主義原則，儘速通過、加快審查流程，國民黨立委李彥秀也說，今天國民黨團預計召開8小時會議，濃縮提出的3千多案進行濃縮，也提到希望未來有機會多進總統府喝咖啡，賴清德隨即回應「相當歡迎」。

該人士轉述，賴總統會中表達，他相信「立法院朝野各委員都很有智慧，能夠面對各種情況」，並重提520就職典禮所說「有共識的先通過，沒有共識的可以先放一邊」，盼朝野協力合作。韓國瑜也承諾，會與柯建銘一起努力，期望協商順利進行，希望「柯總召不要那麼硬」，賴總統聽聞隨即笑稱緩頰，「院長與柯總召也要多喝咖啡」。

據透露，賴清德、柯建銘與韓國瑜都是立院老同事，賴清德邀請韓國瑜入府喝咖啡，展開友善對話，盼化解朝野衝突，對外團結一致，賴清德幽默提議「院長與柯總召也要多喝咖啡」，正是呼應「一杯咖啡」背後象徵的對話與溝通，也是深知柯建銘率領民進黨黨團在立法院前線作戰的辛苦，賴總統理解朝野各政黨各有堅持與立場，但希望亦能彼此理解體諒，更重要的是「借重韓國瑜的智慧」，化解朝野衝突、促進各政黨和諧，讓國會議事順利進行。

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