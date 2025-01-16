藍委徐欣瑩竟要刪光性平預算 婦女新知怒斥：提案空洞、毫無品質

國民黨立委徐欣瑩提案，竟以「狼師」、「狼教練」頻傳為由，主張刪除行政院1627萬元「性別平等業務費」。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/01/16 10:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院審中央政府總預算案，國民黨籍立委徐欣瑩提案，竟以「狼師」、「狼教練」頻傳為由，主張刪除行政院1627萬元「性別平等業務費」，獲藍委牛煦庭、許宇甄連署；婦女新知基金會批評，立委對台灣性平體制缺乏理解，「提案空洞、毫無品質、為刪而刪」，呼籲各黨團擋下，重申立院有義務遵循、落實國際「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」。

婦女新知聲明指出，徐欣瑩提案刪除行政院「性別平等業務」1627萬元，是明顯缺乏監督品質的預算提案，對台灣性平體制之治理、分工與權責關係毫無概念，亦沒有指出行政院性別平等處應該朝哪些方向改進、改進的進度回報期限為何，該案顯然只是個為刪而刪的提案，既非為了督促行政機關改進性別平等業務不足之處，亦非為了落實性別平等價值。

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婦女新知表示，行政院性平處與政府性平體制並非毫無問題，事實上諸多問題都是婦女與性別團體、公民團體持續關注、監督的議題，「我們十分欣見所有立法委員共同關注與監督，持續推進性別平等，同時我們也批判空洞、毫無品質的提案」。

婦女新知強調，過去「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）國際審查委員曾提出的結論性意見與建議，即指出政院性平處人力、預算與各項資源配置都應增加、充實，以利推動性平業務。

而立法院2011年自行通過的《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》，即規範政府各機關皆有落實CEDAW公約之義務，包括立院亦有義務遵循、落實CEDAW公約。婦女新知呼籲徐欣瑩、牛煦庭、許宇甄花點心力鑽研台灣性平體制的現狀與不足之處，以有意義的監督行動，為推進台灣性平價值努力。

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