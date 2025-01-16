賴清德送暖暖包、保溫瓶盼朝野合作加溫 韓國瑜笑回：應送我假髮

賴清德總統特別準備暖暖包、保溫瓶讓慶賀團「帶著台灣的熱情前往美國」，也期許率團的立法院長韓國瑜發揮智慧，帶著朝野合作的溫暖回台。（總統府提供）

2025/01/16 11:06

首次上稿：10:27

更新時間：11:06

〔記者陳昀／台北報導〕立法院長韓國瑜將率朝野立委代表赴美出席美國總統當選人川普就職典禮，總統賴清德今邀請慶賀團到總統府會晤並交付3項任務；賴總統除了邀請上屆出席典禮的蕭副總統當「學姊」分享經驗外，也特別準備暖暖包、保溫瓶讓大家「帶著台灣的熱情前往」，期許韓國瑜發揮智慧，帶著朝野合作的溫暖回台。

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韓國瑜強調，慶賀團一定會伸出溫暖的手、燦爛的微笑，在美國遇到世界各國友人，在任何場合、每個機會，都會把民主、良善、熱情傳遞給每個碰到的好朋友，祝福賴總統政躬康泰，中華民國國運昌隆，慶賀團一定會全力以赴。最後在賴清德要致贈禮品的環節時，韓國瑜還自嘲「你應該送我一頂假髮」，惹得全場哈哈大笑。

美國第60屆正副總統就職大典即將在1月20日舉行，賴總統今偕蕭美琴副總統、總統府秘書長潘孟安、府副秘書長何志偉及張惇涵接見慶賀團。賴表示，感謝韓國瑜院長接受邀請，擔任國家代表團團長，也感謝國民黨立委柯志恩、李彥秀、葛如鈞，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，以及民眾黨立委陳昭姿共襄盛舉，一起前往美國，參加川普總統和范斯副總統就職。

賴清德賦予慶賀團3項重要任務，首先，傳達台灣人民誠摯的祝福。去年台灣和美國剛剛慶祝《台灣關係法》通過45週年，去年520美國也派遣跨黨派資深代表團祝賀他和蕭美琴副總統就職，請韓院長率領跨黨派慶賀團前往，也一定要清楚傳達台灣人民衷心的祝福，恭喜川普總統、范斯副總統當選，祝福美國新政府施政順利，美國國運昌隆。

第二，清楚傳達台灣人民對民主堅定的承諾。這屆美國總統就職典禮的主題是「我們持久的民主：一項憲法承諾」，台灣和美國共享民主的普世價值價值，也互為堅實的盟友，非常期待慶賀團能夠忠實傳達台灣人民對民主的堅定承諾，即便遭受極權主義的威脅也不會改變，台灣甚至願意和美國和民主陣營，肩並肩站在一起，捍衛全球民主永續發展，阻止極權主義擴張。

第三，希望能夠建立台美關係新里程碑。賴清德指出，近年台美關係持續進展，包括「台美21世紀貿易倡議」上個月已經正式生效施行，今天早上美國眾議院也通過「台美避免雙重課稅」協定，希望慶賀團透過這次交流，能夠建立台美關係的新里程碑，讓新政府上任後，台灣和美國能夠持續深化、進行更多合作，得到更豐碩的成果。

賴清德也特別提及，4年前代表國家出席美國總統就職典禮的時任駐美大使是現任副總統蕭美琴，「可以說是大家的學姊，特別邀請她來跟大家交流一下」，分享經驗，讓此行更加順利；另外，華盛頓近日罕見出現暴雪，賴清德也準備暖暖包、保溫瓶送給大家，「讓大家帶著台灣的熱情前往，也請韓院長能夠發揮智慧，帶著朝野合作的溫暖回到台灣」，一起團結拚外交，未來也團結為台灣打拚。

在賴清德要致贈禮品的環節時，韓國瑜還自嘲「你應該送我一頂假髮」，惹得全場哈哈大笑。（圖擷取自總統府直播）

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