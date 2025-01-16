廖先翔因外交部沒和宏國復交而砍預算 網友湧臉書：你該被罷免

廖先翔因外交部沒和宏都拉斯復交而刪除外交部預算，引發大批網友怒火。（資料照）

2025/01/16 10:33

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院朝野黨團昨日（15日）起密集協商114年度總預算，不過國民黨立委廖先翔竟提案指出，與我國斷交轉而和中國建交的宏都拉斯，因中國未依約購買白蝦，導致宏國蝦農陷入困境，外交部對此沒有重新締交的跡象，因此刪減外交部預算4億元。對此廖先翔15日也在臉書發文解釋，但仍擋不住大批網友的怒火。

廖先翔15日上午在臉書直言：「能力與經費運用不當的外交部，刪除4%外交經費給予警惕。」針對刪除外交部4億預算，原因在於宏都拉斯與我國斷交後經濟崩潰、民不聊生，在這種情況下，宏國民眾與政府應該非常懷念與我國建交的時光，而幾年過去了卻看不到雙方有重新締交的跡象，代表外交部的業務執行能力與經費運用都有很大的問題。

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廖先翔說：「因此提案刪除4億（接近4%）的預算，希望外交部能扮演好自身角色，最起碼宏都拉斯這個曾經的邦交國要拉回來。」

不過對於廖先翔的說法，許多網友並不買單，紛紛在貼文底下批評：「宏都拉斯要跟我們斷交欸，他們國家的選擇！干台灣外交部什麼事情？」、「所以中國不買蝦跟我們有什麼關係？可以解釋一下嗎？」、「感謝廖先翔拚命為罷免添柴火～」、「我覺得你不適任，要不要先自減薪水？」、「你就說你急著被罷就好了 何必搞這麼低智商的事呢？」、「蛤？宏都拉斯自己國內做的事情，還要我們外交部負責？」、「為了讓立委問政表現更好，我支持廖先翔立委薪水先砍到只剩1元。」

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