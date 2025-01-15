威脅中選會！藍企圖讓目前累積連署書作廢 林俊憲：反彈會更大！

王鴻薇用預算威脅中選會，企圖讓現在累積的連署書都作廢，林俊憲表示人民反彈的力道會更大。（資料照）

2025/01/15 20:13

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，國民黨不只強闖《選罷法》修法拉高連署門檻，今天（15日）藍委王鴻薇還提案凍結中央選舉委員會一半的業務費，稱現在在連署罷免的團體都是「偷跑」，有違法嫌疑，要求中選會提出新的罷免連署格式及適用日期，才能解凍預算。對此，民進黨立委林俊憲直言，藍營這些動作只會造成反效果，人民反彈的力道會更大！

王鴻薇今天提案凍結中選會業務費50%，搬出選罷法第75條第一「公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿一年者，不得罷免」的規定，指現任立委就職尚未滿一年（2/1），民間卻早就開始進行相關提案及連署，有違法疑慮，因此要求中選會在一個月內向立法院內政委員會提出罷免連署新式適用格式，並對外公告適用日期與方式，經委員會同意後，始得動支。

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對此，林俊憲在臉書發文直言，「當初王鴻薇嗆聲『我們沒有在怕罷免」，現在也是王鴻薇，用預算威脅中選會，企圖讓現在累積的連署書都作廢。但是，最近這麼冷的天氣，各地連署站仍然人潮洶湧，這些願意在寒冷天氣出門、提筆寫下自己資料的人，動機如此強烈，就算國民黨得逞了，怎麼會以為他們不會再出來第二次？」

「國民黨要不要猜猜看，你們逼大家再出來重簽時，人們是會自己來？還是更生氣，所以又拉著更多親朋好友一起來？民怨就像皮球，你越壓，到時反彈的越大力。我話不要說太重，就點到這裡。」

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