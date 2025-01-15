邱臣遠又出國了！竹市綠營酸市政放一邊 享受當跑攤市長

新竹市代理市長邱臣遠又出國了，竹市綠營民代酸市政放一邊，選擇當跑攤市長。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/01/15 16:51

首次上稿：15:56

更新時間：16:51（新增竹市府回應）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市代理市長邱臣遠今天又出國了！將前往帛琉參加總統惠恕仁就職典禮，因年關將屆，加上高虹安因貪污案市長職務遭停職，新竹市民進黨議員曾資程等民代批年關將近，邱臣遠還能放下市政工作，完全不在乎社會觀感與市民感受。並質疑邱臣遠去帛琉，跟市政工作推動有什麼關係？如果是立委身份，還說得過去，但代理市長身份參加友邦總統就職，毫無正當性。

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對此，市府表示，帛琉是我國重要邦交國，帛琉艾萊州也與新竹市締結為姊妹市，雙方在醫療、農業、漁業及觀光等領域有深厚的交流與合作。代理市長邱臣遠今與外交部代表團一同前往，預計明晚返國，除祝賀惠恕仁就職也致贈新竹市禮品，推廣竹市產業。

曾資程說，市府重要三長，市長停職副市長出國，常常是秘書長一人獨撐，跨局處協調整合機制失靈，交通堵塞問題改善了嗎？市容景觀髒亂環境有解決了嗎？左岸照明、公廁供水設備故障修繕好了嗎？例行性的工作都做不好，更遑論城市願景重大建設擘劃。

而客雅水資源回收中心，目前日處理量3萬噸已經飽和，現在申請的納管案，要等到二期擴廠工程完成，最快也要等到2年以後，關東次幹管完成後，關埔地區大樓及家戶納管恐受影響，邱臣遠忙著出國，難道不應該深入瞭解二期擴廠工程延宕的原因，想辦法解決嗎？整天瞎忙爽出國，對得起市民嗎？

議員鄭美娟也說，年節將至，邱臣遠選擇出國參加帛琉總統就職典禮，正印證市民對邱臣遠愛出國的刻板印象！究竟是邱臣遠愛出國、還是被出國？市府辦一級主管尾牙活動，本應是邱臣遠要勉勵一級主管，卻重點安排高虹安慶生、對一級主管喊話交代市政，根本是替高虹安的選舉布局。

議員林盈徹也說，邱臣遠毫無民意基礎，代理後第一個農曆年節，在春安工作即將展開前，各地方首長多坐鎮國內督導，邱卻選擇出國，顯示邱不懂珍惜把握機會服務市民。更顯示代理市長既無實權、也無心市政，展露民眾黨寄生公部門典型，更凸顯邱只想享受身分光環當個跑攤市長。

議員劉崇顯表示，年關將近許多市政工作都更加繁重的時刻，市府的施政滿意度已跌破4成，選擇在此時丟下市政出國只會讓市民對市府的信任感更加雪上加霜。

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