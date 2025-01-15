黃國昌提砍近千億總預算 李忠憲：從太陽花世代的失望到魔鬼的代言人

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

2025/01/15 12:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪請辭，2月15日將補選黨主席。民眾黨代理主席、立委黃國昌宣布參選，並發文稱接續柯文哲改革理念。對此，成功大學教授李忠憲批評從殘害洪仲丘的范佐憲到黃國昌代表正義的被背叛和公民熱血的流失。

李忠憲在臉書PO文表示，像黃國昌這樣在這麼短的時間裡面轉換各種不同的政治立場，甚至180度的轉變，可以說是史上未見，黃國昌為了不分區立委的利益，加入台灣民眾黨，同時可以嘲笑自己原來時代力量的同志林昶佐為了自己的政治理念和認同加入民進黨，一點都不覺得羞恥。現在為了選台灣民眾黨主席，宣示效忠柯文哲，完全避開柯文哲起訴書上面貪污腐敗的具體事實，還可以厚臉皮昧著良心說：「讓柯文哲主席回來時，為這個團隊感到驕傲」，說他是魔鬼的代言人一點都不為過。

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李忠憲指出，公民1985運動，起源於2013年的洪仲丘事件。成大畢業的洪仲丘是一名服役中的士兵，他因軍中不當管教導致死亡，此事件引發了社會廣泛的憤怒與對軍中人權的關注，2013年8月3日，運動組織了一場名為「白衫軍」的大型集會，吸引了數十萬人參與，參加者身穿白衣，象徵純潔與正義，表達對洪仲丘事件的哀悼及對司法與人權的訴求。這天黃國昌在許美華辦公室，在高樓上看著這場運動，然後講了一句不知道這場是誰搞的？這個人根本不關心這個議題是什麼，大家為什麼憤怒，他滿腦子只是想說有什麼辦法弄到這麼多人出來滿足自己的自卑感跟虛榮心。

李忠憲續指，從公民1985一直到現在藍白的立法院要讓中國人四年就可以拿到台灣的國籍，這場激起台灣千堆雪的運動，基本上是失敗的，當初洪仲秋事件有一個人的名字，一直被提起：范佐憲，現在很多人可能都已經忘記了這個名字，黃國昌簽名要刪除NCC、數位發展部等等有關防止詐騙的預算，為什麼？騙死人不償命啊？

李忠憲補充，從洪仲丘事件，到公民1985運動，再到今日的政客如黃國昌，台灣社會見證了年輕人如何以熱血守護正義，同時也目睹了政治人物如何利用這股力量謀取私利權位，黃國昌的行為使得原本承載希望的公民運動被消費殆盡。當公民意識被政客操弄，當初激起台灣社會熱情的正義之火便逐漸熄滅。歷史會記錄這些背叛與傷痛，提醒我們，公民社會的堅持不該建立在對任何人的盲目信任之上，而是對價值與真理的持續追求。

李忠憲直言，當我們面對這些反覆無常的政治人物時，應更清楚地認識到，他們的謊言不僅背叛了支持者，也掩蓋了過去的真相與正義。唯有不忘初衷、持續追求正義，才能避免熱血成為歷史的註腳，年輕人是我們國家社會未來的希望，殘害一個年輕人的肉體生命，大家會感到不捨而忿忿不平，甚至有幾十萬人會上街頭。像黃國昌這些人殘害無數年輕人的精神生命，恐怕比范佐憲更加可惡幾百倍。

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