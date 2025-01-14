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    高虹安出席尾牙餐會並接受慶生遭質疑 竹市府回應了

    停職中的高虹安出席新竹市府一級主管餐會並接受慶生。圖為高虹安12日出席消防局聯誼活動情形。（照片取自新竹市消防局粉專）

    停職中的高虹安出席新竹市府一級主管餐會並接受慶生。圖為高虹安12日出席消防局聯誼活動情形。（照片取自新竹市消防局粉專）

    2025/01/14 22:04

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今晚舉辦一級主管尾牙餐會，因貪污案一審被判刑已停職的市長高虹安獲邀出席，高虹安1月生日，市府特地準備蛋糕為她慶生，高也開心接受祝福，並上台提到各局處所做的各項措施等，要求一級主管要確實做到，台下一級主管只能陪笑點頭。

    針對高虹安近期高調出席市府各項餐會，多次遭外界質疑是使用公款及公家資源。對此，市府表示，歲末年終之際，市府為感謝一級主管過去年度的付出與辛勞，並邀請高虹安出席，因是在下班時間辦理年終聚餐活動，經費支出皆依循相關規定辦理。而高虹安晚間出席餐會，並未坐下來吃飯，有上台致詞，有接受大家的祝福，但主要是為要退休及調職的一級主管送行，並未待太久。

    據了解，高虹安近期頻繁出席各種場合，從社團到機關團體尾牙宴，現在包括市府附屬單位及民間單位都出席，外界早認為高虹安是為2年後爭取連任持續與社團維持熱度，且高虹安雖因貪污案被停職，但因二審高院合議庭已裁定停審及聲請釋憲，讓高虹安幾乎確定會爭取連任，也讓高虹安不放過任何可做個人使用的公家資源。

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