示警金門恐成統戰樣板！藍委竟提案刪沈有忠特別費

陸委會副主委沈有忠直指中共想在金門打造「新的一國兩制樣板」，遭藍委提案刪除個人特別費。（資料照）

2025/01/14 23:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院週三（15日）將就114年中央政府總預算進行協商，週二卻傳出國民黨立委提案刪除陸委會副主委沈有忠的特別費，原因竟是因為沈有忠日前直指中共想在金門打造「新的一國兩制樣板」！

沈有忠上週參加座談會活動解析中共統戰策略，提到中共對台統戰包括「離島統戰」，金門就是一個例子，中方推出「金廈卡」、「金廈共同生活圈」，提供相當多優惠給金門鄉親，讓金門人到廈門享受好處，以利有效的統戰宣傳。中共挑中金門，乃因金門是操作「一個中國」相當好用的地方，當一國兩制在香港破產後，中共急著要找新的樣板，來讓台灣人相信一國兩制是好東西。

請繼續往下閱讀...

沒想到沈有忠的發言，竟成國民黨立委提案刪預算的理由。民進黨立委沈伯洋14日在臉書曝光藍營提案，「（陸委會）第15項1目項下『一般行政』編列4億8572萬1千元，其中針對沈有忠副主委特別費全數刪除。」

藍營給出的理由：「兩岸健康有序交流，一直以來都是民進黨一向的主張，而金馬小三通，金廈共同生活圈等，也是在民進黨執政下，所通過金門建設發展方案之一。惟陸委會副主委沈有忠未體察實際情況，直指金門就是『離島統戰』樣本，就是要讓金廈的正常交流抹紅成為統戰的樣態，使得民進黨政府藉以操作意識形態，實不可取。爰提案針對沈有忠副主委特別費提案全數刪減。」

對此，沈伯洋直言，「今天國民黨立委直接提案刪除陸委會的預算，而且還是刪除特定某一位官員的預算，理由只是因為『這位官員提醒了台灣民眾金門有統戰的風險』。現在國民黨的意思是，只要有任何一個官員敢發言守衛國家，或發展民防，我就砍你預算。這些立委還需要繼續留在國會嗎？我都還沒提，今天六改四已經送案，反年改也送案，黃國昌砍軍事預算喔。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法