外交部午宴歡迎立陶宛前外長 藍斯柏吉斯：民主夥伴攜手同行

外交部長林佳龍（右四）與立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（左四）伉儷及與宴貴賓合照。（外交部提供）

2025/01/14 20:32

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍於今（14）日午宴歡迎立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）伉儷訪台。藍斯柏吉斯表示，台立兩國深刻瞭解民主夥伴攜手同行的重要性，人民更建立相知相惜的情誼，近年台立雙方達成諸多合作成果，期盼未來持續深化合作。

藍斯柏吉斯表示，台灣與立陶宛於上世紀80年代脫離威權政權統治，致力守護民主自由，在地緣政治上，也長期面臨威權國家的安全威脅，因此深刻瞭解民主夥伴攜手同行的重要性，兩國人民更建立相知相惜的情誼，近年台立雙方達成諸多合作成果，期盼未來持續深化合作。

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林佳龍表示，感謝藍斯柏吉斯擔任立陶宛外交部長任內堅定支持台灣，積極促進台立雙邊關係，成為民主國家團結的最佳典範。

林佳龍也說，威權國家持續擴張，對民主陣營造成重大挑戰，近期波羅的海及台灣周邊海域頻繁發生海底電纜遭破壞的事件，顯示民主國家團結合作的急迫性，並應聯合以策略性方式回應及防制。

外交部指出，雙方席間就民主國家共同對抗威權主義國家、台立無人機等各項合作議題深入交換意見。

外交部表示，藍斯柏吉斯在擔任立陶宛外交部長任內，促成立陶宛成為首個捐贈台灣新冠病毒疫苗的歐洲國家，並堅定捍衛民主自由價值，支持我國以「台灣」為名在立陶宛設立代表處，對發展台立關係不遺餘力，是台灣的堅定友人。

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