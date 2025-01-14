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    民防訓練指名黑熊學院？劉世芳：僅供參考由地方選擇

    內政部長劉世芳。（記者王藝菘攝）

    內政部長劉世芳。（記者王藝菘攝）

    2025/01/14 18:00

    〔記者李文馨／台北報導〕媒體報導指稱內政部編列預算獨厚壯闊台灣、黑熊學院NGO。內政部長劉世芳昨在立法院答詢時表示，函文中雖有提到相關團體，但從來沒有執行過、也沒有任何一筆預算給這2個團體；且地方政府實際執行有完全自主選擇權，各項計畫都依法辦理，絕不容許任何違法情形。

    鏡週刊報導，警政署在民國114年度預算，編列2218萬元，執行「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」；而內政部去年11月曾發函給某直轄市政府，內容揭示警政署規劃由壯闊台灣、黑熊學院等NGO團體辦理各項民防訓練課程，引發在野陣營的質疑。

    劉世芳昨在立法院答詢時表示，內政部始終以依法行政為原則，絕不容許任何違反預算法的情形發生，警政署相關函文是授權警政署處理而非其要求發出，且函文提及的團體只是作為可能的參考選項，地方政府實際執行時擁有完全的自主選擇權，各級警察機關推動之民防訓練，亦長期與地方紅十字會志工、義消、EMT（緊急救護技術員）等專業教官合作。

    針對立委質疑去年底內委會秘密會議是否阻止提供資料情形，劉世芳澄清，秘密會議是按照立法院既定規範進行，內容主要涉及警政ICT（資訊及通訊技術）計畫的保密事項，沒有違反程序或隱瞞事實。她強調，內政部在推動民防相關業務時，會繼續以依法行政為最高原則，確保每一分預算都花在刀口上，並做到程序公開透明，接受國會及社會的檢驗。

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