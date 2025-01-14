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    佐證「罪嫌不足」 鄭文燦律師團要求檢方提供「簽結卷」

    海基會前董事長鄭文燦（左）被控於桃園市長任內收受500萬元賄款，桃園地院今天下午將開第3次準備程序庭。圖為鄭文燦去年12月30日第2次出庭後，與委任律師陳永來步出法院。（記者余瑞仁攝）

    海基會前董事長鄭文燦（左）被控於桃園市長任內收受500萬元賄款，桃園地院今天下午將開第3次準備程序庭。圖為鄭文燦去年12月30日第2次出庭後，與委任律師陳永來步出法院。（記者余瑞仁攝）

    2025/01/14 12:45

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄案，桃園地院今天下午第3度傳喚鄭文燦進行準備程序庭。據了解，律師團之前向法院聲請取得桃園市政府會議記錄、監聽及調查局、檢方偵訊光碟檔案，需耗時勘驗，今天無法提出爭點；另，此前檢方認定鄭「罪嫌不足」，堪稱有利證據，律師團2度聲請桃園地檢署提供「簽結卷」，至今尚未取得，預料下午開庭時檢辯將就此交鋒。

    鄭文燦被控於桃園市長任內涉嫌收受「林口特定區工五工業區」東側9.12公頃農地重劃會地主行賄500萬元。檢方去年8月27日將鄭文燦及另10名共犯提起公訴，對鄭文燦依對職務上行為收賄罪嫌起訴，並具體求處12年重刑。桃園地院於去年12月19日及同月30日2度傳喚鄭文燦進行準備程序庭，鄭首度庭訊時以6000字長文答辯，自清沒有犯罪，並指檢方對「工五擴大都市計畫案」的行政程序認知有誤差，且對「官邸行賄事件」的時序及事實有誤解，強調自己未拆開行賄袋子，事後親自歸還，全無合意犯罪及犯意，盼司法還其清白。

    鄭文燦律師團也於去年12月30日第2次準備程序庭上，列舉10點主張直指檢察官起訴事實僅依個人臆測或主觀判斷、引用錯誤都市計畫流程、漠視對鄭文燦有利證詞等，強調鄭文燦與地主方並無合意、犯意，沒有收賄行為，市長官邸事件是「失落的500萬」，事後更無職務上協助行為，更抨擊檢方混淆客觀事實辦案，是非常不專業的表現。

    不過，公訴檢察官當庭引用最高法院判例，直指鄭文燦「拿錢辦事」就已構成犯罪，且此案檢方掌握監聽譯文、行賄人出入市長官邸影像與坦誠行賄供詞、更掌握金流，堪稱事證明確，「不是只有Excel檔」。

    前次準備庭中，鄭的律師團向法庭聲請提供桃園市府的5次會議紀錄、檢調監聽、偵訊光碟檔案，並2度聲請要求檢方提供此前就此案簽結的卷宗。

    據了解，律師團已取得會議記錄、監聽及偵訊光碟檔，但因檔案時間長達數百小時，律師團短時間內不及完整勘驗、紀錄及確認，本月初一度向合議庭聲請延後開庭，未獲准許，此部分在今天的準備程序庭中將難以陳述完整爭點；另，律師團2度要求檢方提供的「簽結卷」至今仍未取得，因為檢方起訴事實引用簽結卷部分內容，律師團認為檢方若不提供將嚴重妨害辯護人的辯護防禦權，且此案既經前手檢察官曾為簽結，必然存有對鄭有利的理由及認定，檢方有提出前案完整卷證的義務。預料律師團今天庭訊時將再度催促檢方提供簽結卷，檢辯雙方對此將有激烈交鋒。

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