總預算協商藍白共提3千案 吳思瑤：民眾黨就刪凍3千億元

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/01/14 12:44

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜明（15）日起將密集召集朝野黨團協商114年度中央政府總預算案。民進黨團幹事長吳思瑤表示，目前得知最新消息，民眾黨將提出500個刪減或凍結預算的提案，國民黨則為2500個。其中，民眾黨提案刪減和凍結的預算高達3000億，等於是1/10總預算案經費，而民眾黨立委黃國昌更要刪減3%軍事設備預算，和國民黨沆瀣一氣，背後受到中國壓力應該是不小的。

114年度總預算案，於去年8月22日經行政院院會通過，歲入共編列3兆1534億元，較113年度增加4282億元，約增15.7%；歲出共編列3兆1325億元，較113年度增加2806億元，約增9.8%。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤今於立院議場前受訪指出，明天開始啟動總預算案的朝野協商，針對各黨所提出的提案具體進行協議，努力在1月21日休會前完成審議。目前得知最新訊息，民眾黨團提出500個刪減、凍結預算提案，國民黨2500個，加總起來藍白聯手刪、凍預算提案高達3000案，對於預算協商當然是嚴峻考驗。

吳思瑤指出，提案是立委職權，盼朝野理性監督預算，但以民眾黨目前揭露的，居然大砍、凍結預算高達3000億，等於是1/10的國家政府總預算在其手裡以後無法運作、動彈，當中更赫然發現還有軍事設備、設施預算，民眾黨要砍3%。

吳思瑤強調，國防預算不是保護特定人民，是保護所有國民，沒有顏色，任何軍備設施都是國安所需，民眾黨竟然附和國民黨要砍國防預算，也提砍3%，坐實藍白劍指國防預算，都是中共在地協力者，要成為國安漏洞幫兇。她呼籲，重中之重就是國防國安預算，藍白再怎麼杯葛施政，也不要拿國安開玩笑。

另外，吳思瑤也提及，行政院長卓榮泰昨也特別慎重再次邀請民進黨團幹部、各委員會召委在行政院磋商，重點就是總預算案，因為即將進入協商的總預算案，各委員會召委都要站出來守護「委員會中心主義」，千萬不要委員會送出來的預算審查結論，最後又輕易的在朝野協商被各黨黨鞭推翻。

吳思瑤說，昨天針對總預算協商的攻防，行政、立法做了很好的分工，果不其然今天收到最新消息，民眾黨團刪預算、砍預算達到總預算1/10，藍白加總起來砍預算的提案高達3000案，民進黨團會做足準備。

吳思瑤也再次強調，總預算沒有顏色，是全民的權益、是國家建設所需，民進黨團會在協商中團結應戰，也會透過預算協商的論述，讓社會看清楚藍白砍預算是理性或非理性，是為人民、國家好，還是只是為自己的政黨利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法