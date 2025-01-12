「復康聯盟黨」涉收中資遭聲請解散 邱志偉：藍白杯葛司法恐成破口

復康聯盟黨負責人屈宏義及幹部，涉長期收受中國金援發展組織，吸收軍職背景的退役軍人，計畫籌建狙擊部隊，並刺蒐國軍營區與軍事據點，遭檢方依國安法起訴。（圖取自內政部政黨資訊網）

2025/01/12 13:21

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣高等檢察署台中檢察分署調查發現「復康聯盟黨」主席屈宏義涉嫌長期接受中國資金援助，內政部預告將依法聲請解散該政黨。對此，民進黨立委邱志偉提醒，行政院本次針對「憲法訴訟法」覆議失敗，藍白又杯葛大法官與司法院正副院長人事，司法國安專庭的推動能否持續，會否成為中國的突破缺口，必須慎防留意。

復康聯盟黨主席屈宏義及幹部被查獲長期收受中國金援，發展組織充當中共內應，吸收多名有軍職背景人員，秘密組織狙擊隊，並勘查軍事據點及美國在台協會等圖資，將其列為攻擊目標，更密謀引十萬解放軍入台。內政部8日指出，相關行為構成危害國家安全及自由民主憲政秩序，將依憲法增修條文及政黨法向憲法法庭聲請解散。

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邱志偉指出，內政部繼去年聲請解散「中華統一促進黨」後，今年再度針對復康聯盟黨採取行動，近期的積極作為值得肯定，這也是對涉入中國資金的政黨發出的最嚴厲警告。根據檢方調查屈宏義接受中共指揮，秘密建立組織，企圖引導解放軍犯台，甚至還刺探美國在台協會（AIT）等機構的相關情報。

邱志偉評估，這些行為不僅企圖破壞我國政府的正常運作，也試圖在離間分化台灣與盟國之間的合作關係，與當年國共內戰時期的滲透手法如出一轍。

據此，邱志偉呼籲，內政部與陸委會應加強對涉嫌收受中國資金的政黨進行全面調查。過去多次選舉均有「紅色勢力」影響的跡象，但司法罕有重判，未能產生足夠的威嚇。固然司法院目前已有針對國安案件設置專庭審理，但定罪率與刑度仍長期低於國人預期，甚至不乏必須以貪汙治罪條例來處理共諜的案件，其犯罪行為懲處與國人期待有所落差。

邱志偉進一步指出，這次行政院覆議失敗，恐會癱瘓憲法法庭外，未來司法院的業務推動，也必須特別留意。若藍白持續杯葛大法官人事和司法院正副院長同意權，將讓司法院的運作空轉，這對於國安案件審理的專業性是否造成影響，都必須加以留意。

此外，邱志偉強調，他去年已提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之3條文修正草案」，對於校級以上退役軍官且領有終身俸者，若參與中國共產黨相關黨政軍活動，應依法取消其月退俸。雖相關修法曾遭在野黨批評，但從內政部與台中高分檢的調查結果可見，確有退伍軍人與政黨涉及接受中國資金，企圖損害我國安全，甚至威脅盟國利益。

邱志偉說，軍人對國家有終身忠誠義務，修法制裁更僅只是最基本的道理。內政部聲請解散復康聯盟黨是正確的開始，相信對於收受紅色資金的政黨能起嚇阻作用，對我國憲政民主發展更有重大助益。

民進黨立委邱志偉提醒，行政院本次針對「憲法訴訟法」覆議失敗，藍白又杯葛大法官與司法院正副院長人事，司法國安專庭的推動能否持續，會否成為中國的突破缺口，必須慎防留意。 （資料照）

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