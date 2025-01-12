市民錯愕！「體育市長」游振雄驟逝 彰化員林不辦補選

員林市長游振雄（左2）生前非常重視體育活動，圖為他出席彰化縣全運會健力選手選拔賽。（記者顏宏駿翻攝自「游振雄市長」臉書）

2025/01/12 10:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨彰化縣員林市長游振雄昨天驚傳病逝，令許多市民錯愕。他的從政歷程相當傳奇，早年曾到豆漿店當學徒，也苦練舉重，成為健力國手，連奪全國賽金牌，後來轉換跑道從政，任內非常重視體育，突然離世留給外界無限哀傷，也令彰化體育界悲慟。彰化縣民政處表示，游振雄剩下的任期不足2年，依規定將由縣府派員代理，不辦補選。

游振雄曾任五屆縣議員、二屆員林市長，他的一生頗富傳奇，家裡曾經「富甲一方」，未料其父親受票據犯拖累，經商失敗，家道中落，欠下大筆債務，因此他高中畢業後沒再升學，跑去早餐店賣豆漿當學徒，工作之餘到健身房練舉重，沒想到竟然獲得區運（即全運會前身）健力比賽冠軍。他曾奮力舉起307.5公斤，破全國紀錄，也獲得可觀獎金。

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當游振雄帶著金牌喜孜孜地回到家，遠遠看到周邊擠滿人，他以為大家是來恭喜他，殊不知這是「債主上門」，大家都等著朋分他的區運獎金。游振雄沒有因「金牌」意外插曲而喪志，他持續練習健力，繼續為彰化爭光，才有機會步入政壇。

游振雄從政之路也並非一路順遂，早年他與水利會系統關係深厚，與立委陳朝容互相配合，被視為「宋系」或親民黨，如今陳朝容和謝章捷等親民黨大將都淡出政壇，他仍固守員林，2018年從五連霸議員首度問鼎市長寶座，外界原本不看好，但他最後仍擊敗強敵，入主市長寶座。

游振雄堪稱是「體育市長」，早年他在議員時首開風氣，推動「街頭三對三鬥牛賽」，引發全縣仿效，市長任內非常重視體育和休閒，他配合公所財源建設藤山步道、活動中心、停車場，首創體育管理所，並陸續開闢有「兔馬鹿公園」、龍燈公園及各公園的球場。他原希望再為員林帶進大型百貨公司、引進無人巴士等，無奈壯志未酬。

驟逝的員林市長游振雄當年是參加區運會，奮力舉起307.5公斤，破全國紀錄，拿下冠軍。（記者顏宏駿翻攝自「游振雄市長」臉書）

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