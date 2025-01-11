照片曝光！網諷北上「釘孤枝」深坑吃酥餅 江和樹：提繳500元就要告

江和樹與台中「釘孤枝」團被拍到在新北深坑買「蟹殼黃」酥餅。（圖經網友mingyo同意使用）

2025/01/11 20:38

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〔記者黃旭磊／台中報導〕民眾黨今（11日）號召支持者到自由廣場「釘孤枝」，聲援前民眾黨主席柯文哲並抗議司法不公，主辦方宣稱現場共有15萬人；而台中市清晨8時集結42台遊覽車、上千人北上。有網友中午在深坑拍到小草吃臭豆腐、買「蟹殼黃」酥餅畫面，諷刺「原來要找蟹殼黃釘孤枝」。

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行程沒便當 小草自理午餐

對此，帶隊的台中市黨部主委江和樹說，行程沒便當是中午自理午餐行程，車資由市黨部負擔，誰再提到500元（出席費）就要告。

台中市今天清晨低溫不到13度，南屯區民眾黨台中市黨部、大里19甲健康公園及豐原區大明路集結數十輛遊覽車，民眾冒寒風參加「釘孤枝」活動，有媽媽帶著兩個小孩趕在發車前抵達，江和樹率隊於出發前高喊「我們一起北上釘孤枝」，支持者鼓掌叫好展現抗議決心。

就在車隊出發兩個多小時後，網友拍到團員在深坑買蟹殼黃酥餅、胡椒餅，po文諷刺說是「111釘孤枝」抗爭，結果帶隊來深坑吃吃喝喝，數小時近4千人按讚，吸引超過280個留言，網友說，「銬北！還以為什麼旅遊團勒」、「不得不說江和樹很適合當導遊」、「還以為他們多悲壯要北伐的樣子，結果在老街買蟹殼黃酥餅」，有人留言提到500元是吃吃喝喝娛樂費，可能黃國昌有開店，越看越像進香團，十足嘲諷意味。

上車繳500元取消 民眾黨吸收

江和樹說，行程裡面沒有包含便當，中午11點趕到深坑午餐由小草們自理，12點半趕到台北「釘孤枝」會場，「釘孤枝」活動像總統大選般的熱情整個上來，司法讓人民沒辦法相信，誰再喊「要繳500元才能上車」就告。

到場小草，原需繳500元才能上車，民眾黨部臨時喊卡，台中市黨部執行長許書豪說，冷氣團南下，小草在寒風中起早，黨部吸收所有費用感謝小草們熱情支持。

小草出發前高喊「我們一起北上釘孤枝」。（圖由江和樹提供）

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