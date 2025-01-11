釘孤枝釘到深坑吃美食？黃敬雅：跟著樹哥、有吃有喝

江和樹帶領支持者在深坑享用小吃，被嘲諷「跟著樹哥，有吃有喝」。（擷取自網路）

2025/01/11 19:21

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網諷北上「釘孤枝」深坑吃酥餅 江和樹：提繳500元就要告

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨號召千人北上參加「1.11釘孤枝」活動，原本以抗議司法不公為訴求，聲勢浩大動員43輛遊覽車，吸引近2000人參與。然而，活動結束後卻被拍到，部分參與者在深坑老街吃喝的畫面，讓這場高舉「政治迫害」旗幟的行動，被質疑是否淪為「一日美食團」。

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綜合媒體報導，台中市黨部此次動員堪稱空前，寒風中還有支持者高喊「釘孤枝」口號並高舉標語表達訴求，甚至有70多歲的長者及家庭成員攜子同行。然而，活動結束後的照片卻顯示，台中市黨部主委江和樹率眾在深坑享用當地美食，與高調訴求形成強烈對比。對此，前空姐、《3Q雅起來》主持人黃敬雅在臉書發文 調侃，「一日旅遊團，跟著樹哥，有吃有喝」，暗諷活動虎頭蛇尾。

消息曝光後，隨即引發網友熱烈討論；不少人留言嘲諷，「跟食物釘孤枝」、「難怪2點還沒到現場」、「跟著白圾力量搭遊覽車到台北吃吃喝喝，然後一天到晚抹綠營1450、動員、送便當？」「說好的挺阿北呢」；更有網友暗諷「“訂”杏鮑“菇”一“支”」，戲稱，「原來RAT是導遊帶團」、「訂菇芝，訂臭豆腐，別忘了要訂香腸喔。」

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