巴黎世家推「披麻戴孝」頭巾？事實查核中心公布真相設計師是「他」

日本設計師品牌「SETCHU」的頭巾造型神似披麻戴孝，遭人謠傳是巴黎世家的作品。（擷取自Threads）

社群網路近日瘋傳一張服裝秀照片，聲稱是巴黎世家（Balenciaga）推出的新款頭巾，但因造型神似葬禮孝服「披麻戴孝」而引發熱議。經台灣事實查核中心（TFC）查證，該照片其實出自日本設計師品牌SETCHU的2025秋冬系列，與巴黎世家毫無關聯。

各大社群流傳的圖片中，兩名模特兒戴上白色頭巾，網友聲稱是國際時裝品牌巴黎世家所設計的頭巾，引發一連串嘲諷留言，包括「在台灣一個也賣不出去」、「老母看到會被打死」等。

台灣事實查核中心指出，利用Google以圖反搜後，在時尚雜誌《VOGUE》與《VOGUE JAPAN》在2025年初的報導中找到原圖來源。確認是日本設計師桑田悟史（Satoshi Kuwata）的時尚品牌SETCHU。透過檢視品牌官方IG，確定該組頭巾造型是2025秋冬系列之一，模特兒身上所穿的晨禮服、格紋褲、毛皮大衣與可折疊夾克等單品均屬SETCHU最新款。

報導指出，2025年1月16日，SETCHU在義大利佛羅倫斯國際男裝展（Pitti Immagine Uomo） 舉辦首次時裝秀，桑田悟史構思40套造型，主軸為「一天從早到晚的變化」，以「折紙」概念來設計各種正式服飾。

台灣事實查核中心補充，巴黎世家過去因多次話題設計而引發網友熱烈討論，可能導致部分人看到創新造型就直接聯想到該品牌。例如2017年類IKEA購物袋設計、2022年的垃圾袋包、2024至2025年陸續推出的洋芋片手拿包、北京烤鴨包，以及外型近似台北市專用垃圾袋的托特包等。

