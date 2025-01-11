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    蘇巧慧、張宏陸板橋發2總統春聯 吳秉叡新莊送手寫春聯

    蘇巧慧今（11）日攜張宏陸等人前往板橋接雲寺發放賴清德、蕭美琴與蘇巧慧的聯名春聯、前總統蔡英文春聯。（記者黃子暘攝）

    蘇巧慧今（11）日攜張宏陸等人前往板橋接雲寺發放賴清德、蕭美琴與蘇巧慧的聯名春聯、前總統蔡英文春聯。（記者黃子暘攝）

    2025/01/11 12:32

    〔記者黃子暘／新北報導〕農曆春節在即，民進黨籍立委、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（11）日攜立委張宏陸、議員黃淑君、石一佑、戴瑋姍前往板橋接雲寺發放總統賴清德、副總統蕭美琴與蘇巧慧的聯名春聯、前總統蔡英文春聯，一場活動可領2位總統的春聯，許多民眾都前來排隊領取。立委吳秉叡、議員翁震州也在新莊區中港大排廣場舉辦「名師揮毫贈春聯」活動。

    蘇巧慧表示，黨部從上週就印製了賴、蕭與她的聯名春聯，民眾索取踴躍，短短一週已經發出2萬多張，大家都非常希望過年可以貼上總統、副總統的春聯，蔡英文日前推出春聯後，詢問度也很高，因此黨部印製限量「小英春聯」和鄉親分享，今日首場就大排長龍；不管是什麼樣的春聯，代表的都是新年祝福，希望大家2025年平安過好年。

    張宏陸也說，不管是蔡英文或賴清德的春聯，其實詢問度都很高，比較困擾的是供應量較難滿足大家的需求量。

    吳秉叡指出，春聯承載著祝福與吉祥，手寫春聯具有文化價值，更能傳遞溫暖與新春的美好祈願，先前廣受歡迎的「台灣尚勇」春聯，他也加印聯名款現場發放，感謝大眾相挺台灣的心；明（12）日上午9至12點，也會在南新莊昭德宮再辦一場「名師揮毫贈春聯」，歡迎大家來索取春聯。

    翁震州說，「名師揮毫贈春聯」已連續3年舉辦，每年皆受到市民朋友的熱烈回響，盼藉傳統文化使社區更有凝聚力。

    蘇巧慧今（11）日攜張宏陸等人前往板橋接雲寺發放賴清德、蕭美琴與蘇巧慧的聯名春聯、前總統蔡英文春聯。（記者黃子暘攝）

    蘇巧慧今（11）日攜張宏陸等人前往板橋接雲寺發放賴清德、蕭美琴與蘇巧慧的聯名春聯、前總統蔡英文春聯。（記者黃子暘攝）

    立委吳秉叡、議員翁震州也在新莊區中港大排廣場舉辦「名師揮毫贈春聯」活動。（吳秉叡辦公室提供）

    立委吳秉叡、議員翁震州也在新莊區中港大排廣場舉辦「名師揮毫贈春聯」活動。（吳秉叡辦公室提供）

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