揭光纖全遭切斷後果！李忠憲示警：韌性網路對台灣非常重要

台灣海底電纜3日疑似遭一艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除是中國籍權宜輪進行「灰色地帶」侵擾。（資料照）

2025/01/11 09:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣海底電纜3日疑似遭一艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署不排除是中國籍權宜輪進行「灰色地帶」侵擾，日前已請南韓方面協助蒐證。對此成功大學教授李忠憲表示，光纖通通都斷掉了，只有衛星通訊，當頻寬剩下只有1%，這個國家不混亂才奇怪，韌性網路的議題，對台灣來講非常重要。

李忠憲在臉書PO文表示，砍掉台灣對外所有的海纜是中國超限戰巧妙的一種策略，一般認為用衛星通訊可以解決這個問題，但這是完全錯誤的想法，光纖通通都斷掉了，只有衛星通訊，當頻寬剩下只有1%，這個國家不混亂才奇怪，如果個人今天的網路只剩下1%的頻寬，而且可能要持續好幾個禮拜甚至幾個月，恐怕很多人都沒有辦法生活，而且在這個危急的時刻，誰能夠使用剩下1%不到的網路，優先順序到底是什麼？

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李忠憲指出，熱戰炸掉台灣是一回事，中國把台灣對外的光纖通通切斷，美國要怎麼幫助台灣？如果沒有實體網路可以連到國外，台灣很多常用的服務也都會停擺。雖然許多服務像Google 、Line等等，在台灣有伺服器，因為歐盟跟美國的許多法律的規定，網路的路由是要先連到國外的母公司，然後再回來。所以光纖都斷掉的時候，上層的這些服務內容也都無法提供，甚至有很多人連網域名稱伺服器都設定Google的機器，所有上網的功能都會停擺。

李忠憲續指，韌性網路的議題，對台灣來講非常重要，中國以前是切斷到離島之間的海纜，現在已經逼近到台灣，對外的光纖都斷掉的時候，台灣自己島內的網路程實體是通的，但網路層的設定和內容服務的路由情況，到時候完全都不通。

李忠憲直言，所以他才講要有戰時路由、特殊狀況之下的通訊民防的App，不管是針對熱戰或資訊封鎖，另外要有這些狀況之下韌性網路的演習，事情已經發生了，現在小規模是因為自動恢復路由，所以沒有造成民眾的影響，這麼明顯的跡象，應該提供足夠巨大的訊號了吧？

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