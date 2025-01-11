批白「111釘孤枝」污衊台灣司法 時力：藍綠不敢的民眾黨做了

針對民眾黨前主席柯文哲日前再度被羈押，民眾黨聲稱司法不公，今天（11日）將在自由廣場號召支持者「111釘孤枝」。（資料照）

2025/01/11 08:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對民眾黨前主席柯文哲日前再度被羈押，民眾黨聲稱司法不公，今天（11日）將在自由廣場號召支持者「111釘孤枝」。對此時代力量發文痛批民眾黨為一己之私污衊台灣司法體系，導致民眾對司法運作誤解，並指「這些民進黨、國民黨不敢做的事，民眾黨做了」。

時代力量在粉專發文指出，在台灣民眾黨代理主席黃國昌的號召下，1月11日司法節，會有一群人走上街頭，對著司法「釘孤枝」，抗議前主席柯文哲涉及刑事犯罪遭羈押、起訴一案。

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時代力量表示「我們強烈譴責以黃國昌為首的台灣民眾黨政治人物，還有響應民眾黨號召的中國國民黨。因為他們為了一己之私，無差別污衊司法、讓台灣民眾誤解司法體系的運作」。

時代力量指出，在過去，國民黨一黨專政時代的「黨國司法」、「法院是國民黨開的」，已經隨著解嚴以來的民主化運動、司法人員爭取司法獨立的司改運動、跨越藍綠掌握國會多數席次期間的司改修法，有了顯著的改善。

時代力量說，台灣的司法，在《法官法》以及相關制度的修正後，已經逐漸脫離黨國控制。在未來，司法不能、也不可能由一個人、一個政黨來操控，並指「人民當然可以檢討司法制度不夠嚴謹，也可以持續敦促政府，讓司法改革繼續前進」、「但政治人物不可以因為一黨、一己之私，昧於事實，睜眼說話，假裝看不見台灣司法三十多年來的進步，把現在的司法制度，不倫不類地貼上『黨國司法』的標籤」。

時代力量強調，民主化以來的台灣，不是沒有政黨領袖遭到司法調查、起訴。民進黨前主席陳水扁、國民黨前主席馬英九，都在卸任總統後接受司法調查。但是，民進黨、國民黨沒有從上到下、傾全黨之力舉辦大遊行，替他們的前主席喊冤。更不會輕易的把整個司法系統，全部紮成一個邪惡、敵對的稻草人。

時代力量表示，「因為他們知道，針對司法的批判，必須本於個案事實，而非空憑立場，全盤否定司法」、「然而，這些民進黨、國民黨不敢做的事，民眾黨做了」、「而且，是在學有專精的法學研究者的帶領下，一而再、再而三的做」。

時代力量也批評，貪圖選票利益的國民黨，先是朱立倫主席高調聲明、低調否認，再由10多位立委到場聲援。名為聲援柯文哲，實則覬覦民眾黨潰散後的年輕支持者。

時代力量在文末感嘆「111的集結，無助於司法獨立，也無助於柯文哲前主席在司法系統中爭取他的清白，滿足的，終究是政黨、政治人物的一己、一黨之私」。

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