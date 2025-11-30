為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    12月新制！TPASS 2.0+常客優惠上路 台鐵12/23大改點

    2025/11/30 11:01 記者蔡昀容／台北報導
    交通部繼推「TPASS 2.0」常客優惠後，「TPASS 2.0+」12月1日起上路。（資料照）

    2025年即將迎來最後1個月，有些新措施將上路。交通部「TPASS 2.0+」常客優惠12月1日起上路；台鐵12月23日起將大改點，總計111列車調整行車時刻。

    交通部繼「TPASS 2.0」常客優惠之後，12月再加碼推「TPASS 2.0+」常客優惠，每月搭乘91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，每月每卡回饋上限2500元；其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

    「TPASS 2.0+」適用電子票證及電子支付。持電子票證者，可至公運常客優惠平台點選進入各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄的電子票證無須另外登錄。如要領取回饋金，請在次月25日起至四大超商櫃台由店員協助、台北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）或票證公司APP靠卡領取。

    使用電子支付者，可使用悠遊付、iPASS MONEY、icash pay乘車即可累計回饋，請先至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為「TPASS 2.0+」常客優惠會員，完成登錄次日起累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

    回饋計算舉例，「7513台北市—高雄市」每月搭乘2次可回饋241元（每次803元×2次×回饋15%）；每月搭乘4次可回饋964元（每次803元×4次×回饋30％）。連假期間若實施國道客運6折優惠，常客優惠往上累加，回饋以旅客6折後車費計算。

    12月另一項新制，是台鐵12月23日起將大改點。總計有111列車調整行車時刻，變動5分鐘以上班次約有15列次。

    大改點重點包括優化列車編組運用，彰化－花蓮間278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林－花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪；提升中南部地區運能，增開台中－潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次）；提升海線尖峰時段運能、縮短班距，包括增開下午時段彰化往竹南（彰化下午2點33分開）及竹南往彰化（竹南下午4點22分開）區間車共2列次。

