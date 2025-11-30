中國旅客改飛韓國 首爾民眾超無奈：從未如此羨慕日本

南韓保守派團體今年7月間在首爾明洞街頭舉行反中示威、撕毀中國五星旗，抗議中國干預選舉。（美聯社資料照）

由於日本首相高市早苗針對「台灣有事」的相關談話，導致中日關係持續緊繃，中國官方呼籲民眾不要前往日本旅遊，傳出大量中國公民因此取消了赴日機票和旅遊訂單，並將旅遊目的地改成南韓，讓南韓民眾相當驚恐，近日首爾的反中示威頻率也逐漸增加，甚至有示威者高喊：「我從來沒有這麼羨慕日本過！」

根據《FNN》報導，儘管高市早苗與美國總統川普通話時，一度被傳出要求「克制發言」，避免刺激中國，但官房長官木原稔已明確否認，稱川普並未就台灣主權議題建議日本不要挑釁中國。

請繼續往下閱讀...

儘管日本政府否認外部壓力，但中國官方的呼籲已產生實際影響，傳出逾3分之1的赴日機票遭到取消。這批遊客的轉移目標似乎鎖定了南韓。由於南韓9月起實施中國旅行團免簽政策，早已在南韓社會引發不滿，隨著中國遊客改到南韓旅遊，讓不少南韓民眾相當擔憂。

近期，首爾鬧區的反中示威活動頻率和參與人數明顯增加，示威地點已從原本多外國人的明洞，轉移到大林洞，甚至在首爾中華街區也能看到抗議活動。26日，近百名男女老少再次集結，高喊「China Out」（中國滾出去）、「反對免簽」等口號，表達不滿。現場有示威者不解中國文化為何在當地根深蒂固，更有人直言：「我從未如此羨慕過日本，高市首相做得真棒。」

隨著反中情緒在首爾各地爆發，印有英文和韓文「我來自台灣」字樣的徽章也開始在台灣遊客間流行起來。1位台灣女士受訪時表示：「我們說中文，所以擔心南韓人會把我們誤認為是中國人。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法