    國際

    詭！中共國家保密局正副局長 驚傳同時被免職

    2025/11/30 11:42 即時新聞／綜合報導
    中共國家保密局長李兆宗、副局長史英立同時被免職。天安門軍警示意圖。（法新社）

    中共國家保密局長李兆宗、副局長史英立同時被免職。天安門軍警示意圖。（法新社）

    離奇！中國人力資源社會保障部，本月26日發布「國務院任免國家工作人員」公告，中共國家保密局長李兆宗、副局長史英立同時被免職，但並未說明任何原因。

    中國人力資源社會保障部公告指稱，在李兆宗、史英立免職後，由宋功德接任國家保密局長。李兆宗為中共第20屆中央紀律檢查委員會委員，至於宋功德則是北京大學法學博士、教授，曾任中共中央辦公廳法規局局長、國家機關黨委書記。

    中共國家保密局和中央保密委員會辦公室（保密辦），屬於「一個機構兩塊牌子」，亦即同批人員按照工作需要，對外使用不同的名稱，目前保密局和保密辦還有2名副局長（副主任）張予西、姚力。

    《大紀元》報導，習近平親信陳一新2022年主掌中共國安部之後，向來低調的國安部就經常大談國安問題，引發不少關注；至於國家保密局也是從陰影處現身的國務院部門，近來數次對外發文。

    時事評論員李林一分析，國家保密局與國安部本來都是藏在幕後的維穩單位，如今都走上了檯面，代表中共已毫不掩飾自身的邪惡本性；另一方面，2個部門都爭相針對涉密與國安事件發聲，讓外界感到似乎在爭權奪利。

