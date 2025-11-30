為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    75歲騎士半夜機車逆向上國道 嘉義段撞轎車起火身亡

    2025/11/30 09:15 記者林宜樟／嘉義報導
    國道一號北上272.3公里嘉義水上段發生嚴重車禍。（國道警方提供）

    國道一號北上272.3公里嘉義水上段發生嚴重車禍。（國道警方提供）

    國道一號北上272.3公里嘉義水上段今天凌晨3點42分發生死亡車禍，75歲王姓老翁騎機車行駛在內側車道，與林姓男子駕駛的轎車發生撞擊，兩車起火燃燒，王男當場死亡，正由檢警釐清他逆向行駛的原因。

    國道警方調查，國道1號北上272.3公里嘉義水上路段交通事故，75歲王姓老翁騎乘機車逆向行駛於內側車道，與行駛於內側車道由49歲林男駕駛的轎車發生撞擊，撞擊後王姓老翁摔落於內側車道，後續機車卡在轎車車頭，2車往前滑行並起火燃燒。

    事故造成王姓老翁當場死亡，酒測值仍待法醫相驗，林男無飲酒情形，王男逆向原因及相關肇事責任仍待調查，並報請檢察官偵辦。

    國道警方表示，用路人駕駛機慢車應注意標誌、標線指示，避免誤闖國道，如誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助。

    機車與轎車起火燃燒，王姓老翁當場死亡。（國道警方提供）

    機車與轎車起火燃燒，王姓老翁當場死亡。（國道警方提供）

    王姓老翁逆向騎機車與轎車相撞。（國道警方提供）

    王姓老翁逆向騎機車與轎車相撞。（國道警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播