大罷免潮來襲！陳亭妃喊罷免若是「人民共識」：一定身先士卒

民進黨立委陳亭妃。（資料照）

2025/01/10 21:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立院總召柯建銘日前拋出要「大罷免國民黨」，但總統、民進黨主席賴清德則緩頰，「尚有其他憲政程序可以努力。」對此，民進黨立委陳亭妃今（10日）也表示，認同賴清德的論點，「如果罷免是台灣人民的共識，那麼自己一定會身先士卒。」

陳亭妃在臉書粉專上提到，雖然憲法保障人民有「選舉、罷免、創制及複決」之權利，但政治人物該不該被罷免，絕不是少數人能決定的，而是要由人民去評斷。

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陳亭妃也提到，「過去台灣歷經幾場罷免活動，都是由公民團體所發起，政黨僅僅只是輔助的角色，從來都不是主角。」不管最後有沒有成功罷免，這都是民主的一環。陳亭妃更支持賴清德在中常會的結論，「民主民主，就是人民作主。」

陳亭妃認為，「在民意面前我們應該更加謙卑，彎下腰去傾聽人民需要的是什麼？」但如果罷免是台灣人民的共識，那麼自己一定會身先士卒、跟台灣人站在一起。

最後，陳亭妃呼籲，全體黨公職應該團結一致，在面對艱困的挑戰時，要毫不退縮、堅持理想，讓國政能夠順利推動，「我相信我們的努力會讓人民看見，再次取得民眾的認同，終結國會亂象。」

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