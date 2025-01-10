台北市總預算案馬拉松協商 晚間6點進行表決

台北市議會連日審議今年度總預算案，今（10）日一整天進行政黨協商，預計晚間6點召開大會表決。（資料照）

2025/01/10 17:31

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今年度總預算案歲入編列2044.12億元、歲出2024.45億元，創歷年新高，包括京華城違法容積、第一於果市場案等爭議案件附帶決議也不少，今（10）天一整天進行政黨協商，最後北捷成立遊憩公司、停管基金價購社宅停車場、雙城論壇、第二預備金及北農第一魚果附帶決議等將進入大會表決，而要求撤銷京華城違法容積的綜合決議則由市府應研議撤銷；台北市議會議長戴錫欽宣布將於晚間6時開會。

北市府委託北捷經營小巨蛋、兒童新樂園及貓空纜車業務，北捷今年編3600萬元，財政局邊2400萬元，共同成立遊憩事業子公司經營；兩筆預算在委員會都被全數刪除，國民黨議員汪志冰、林杏兒、徐弘庭都提議恢復。

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台北市交通局為讓社會住宅宅地下停車場開放供周邊居民及公眾使用，在停管基金編列57億元分25年向都市發展局價購南港區經貿社會住宅等8處地下停車場，民進黨刪除到僅准列1000元，國民黨議員提議恢復。

另外，秘書處編列的城市論壇相關費用，因為上海、台北舉辦雙城論壇爭議大，原編列13萬9400元，民進黨建議全數刪除；第二預備金原列7億4千萬元，委員會刪減4千萬，僅准列7億元，國民黨都提議恢復，雙方沒有共識。

第一魚果市場改建附帶決議認為該案已涉及違法，檢調已偵辦中，若市府評估6至8樓有興建必要，應對決定的政策負責；此外，第一果菜及萬大魚類批發市場功能偏屬兼營事業，請市場處「應」公開標租，國民黨提議修正為「研議」，未獲共識。

台北市議會目前共有國民黨28席、民進黨19席、民眾黨4席、新黨1席、社民黨1席、無黨籍1席，共54席，在國民黨籍的議長、副議長不參與投票下，泛藍仍占優勢。

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