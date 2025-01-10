藍白提案不邀閣揆列席說明 立院今表決憲訴法覆議案

立法院國民黨團、民眾黨團提案不邀閣揆列席說明，立院今表決憲訴法覆議案。（記者謝君臨攝）

2025/01/10 11:20

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團今（10）日於院會提案，報告事項除「憲法訴訟法覆議案」之外，其餘均退回程序委員會，並表決通過。隨後藍白再提出復議動議，通過後，提案將院會改為全院委員會，在不邀請行政院長列席說明的情況下，直接由各黨團推派成員就覆議案進行發言，結束後直接進行記名表決。

立院上月20日三讀通過由藍白陣營所主導的憲訴法修正案，要求憲法法庭要有10位大法官才能審議；若要做成違憲判決至少要有9位大法官同意。行政院認為有窒礙難行之處，本月2日經總統核可移請立院覆議。韓國瑜6日、9日召集朝野黨團協商，均無法達成共識，今日朝野立委將就覆議案進行表決。

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今日院會處理報告事項時，在處理完確定上次會議議事錄，及「憲法訴訟法覆議案」交付立院審查2案後，藍白隨即提出幾乎一模一樣的提案，要求將後續第4案到196案退回程委會，重新提出，並以人數優勢表決通過。而後，藍白再對該案提出復議並通過，讓結果無法翻盤；接著提案將院會改為全院委員會。

藍白提案指出，今日院會報告事項後，改開全院委員會審查覆議案；審查時，不邀請行政院長列席說明，由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人，輪流交叉發言，每人發言5分鐘。

全院委員會審查完畢後，再改開院會進行覆議案記名投票表決，當日院會延長至表決完成，表決因故未完成者，重新繼續表決。今日未能完成表決，則14日繼續進行表決至表決處理完畢後始進行討論事項。

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