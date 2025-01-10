為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白提案不邀閣揆列席說明 立院今表決憲訴法覆議案

    立法院國民黨團、民眾黨團提案不邀閣揆列席說明，立院今表決憲訴法覆議案。（記者謝君臨攝）

    立法院國民黨團、民眾黨團提案不邀閣揆列席說明，立院今表決憲訴法覆議案。（記者謝君臨攝）

    2025/01/10 11:20

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團今（10）日於院會提案，報告事項除「憲法訴訟法覆議案」之外，其餘均退回程序委員會，並表決通過。隨後藍白再提出復議動議，通過後，提案將院會改為全院委員會，在不邀請行政院長列席說明的情況下，直接由各黨團推派成員就覆議案進行發言，結束後直接進行記名表決。

    立院上月20日三讀通過由藍白陣營所主導的憲訴法修正案，要求憲法法庭要有10位大法官才能審議；若要做成違憲判決至少要有9位大法官同意。行政院認為有窒礙難行之處，本月2日經總統核可移請立院覆議。韓國瑜6日、9日召集朝野黨團協商，均無法達成共識，今日朝野立委將就覆議案進行表決。

    今日院會處理報告事項時，在處理完確定上次會議議事錄，及「憲法訴訟法覆議案」交付立院審查2案後，藍白隨即提出幾乎一模一樣的提案，要求將後續第4案到196案退回程委會，重新提出，並以人數優勢表決通過。而後，藍白再對該案提出復議並通過，讓結果無法翻盤；接著提案將院會改為全院委員會。

    藍白提案指出，今日院會報告事項後，改開全院委員會審查覆議案；審查時，不邀請行政院長列席說明，由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人，輪流交叉發言，每人發言5分鐘。

    全院委員會審查完畢後，再改開院會進行覆議案記名投票表決，當日院會延長至表決完成，表決因故未完成者，重新繼續表決。今日未能完成表決，則14日繼續進行表決至表決處理完畢後始進行討論事項。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播