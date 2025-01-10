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    7.5萬紅包到！內政部將發放村里長事務補助費

    內政部今（10）日表示，內政部全額支應各公所在今年春節期間另發給村里長的1.5個月事務補助費，原則上每位里長將發給7.5萬元。為讓村里長跟軍公教人員在今年1月17日發放年終獎金時間同步領取，內政部近日將撥款給各縣市政府，以行動肯定村里長全年服務辛勞。（資料照）

    內政部今（10）日表示，內政部全額支應各公所在今年春節期間另發給村里長的1.5個月事務補助費，原則上每位里長將發給7.5萬元。為讓村里長跟軍公教人員在今年1月17日發放年終獎金時間同步領取，內政部近日將撥款給各縣市政府，以行動肯定村里長全年服務辛勞。（資料照）

    2025/01/10 11:20

    〔記者李文馨／台北報導〕內政部今（10）日表示，內政部全額支應各公所在今年春節期間另發給村里長的1.5個月事務補助費，原則上每位里長將發給7.5萬元。為讓村里長跟軍公教人員在今年1月17日發放年終獎金時間同步領取，內政部近日將撥款給各縣市政府，以行動肯定村里長全年服務辛勞。

    內政部說明，依113年6月19日修正公布的「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，春節期間發給全國村里長1.5個月事務補助費，是由內政部編列預算支應。為了讓村里長於春節前領到該費用，內政部持續向立法院爭取預算順利通過，也在去年12月初即展開相關行政作業，請各縣市政府彙整發放金額並協助公所在春節前10日發放。

    內政部表示，政府推動與民眾日常相關的重要政策，包括社會福利、災害防救、社區治安維護、協助打詐宣導、建構全社會防衛韌性等，村里長都會站在接觸民眾的第一線提供協助，深入民眾生活的每個角落，值得嘉許肯定。

    內政部指出，目前已收到全國22個縣市政府申請支應金額，已加緊作業，近日將撥款給各縣市政府進行發放，實際慰勞村（里）長全年辛勞，讓村（里）長一同過好年。

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