接見義大利眾議院跨黨派訪團 陸委會：彰顯民主夥伴相互扶持

陸委會副主委沈有忠昨（9）日接見義大利財政委員會主席歐斯納多率領之「義大利眾議院跨黨派議員訪團」。（陸委會提供）

2025/01/10 11:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會副主委沈有忠昨（9日）接見義大利財政委員會主席歐斯納多率領之「義大利眾議院跨黨派議員訪團」，訪團關切印太區域和平穩定，並期望能強化民主供應鏈韌性與合作。台義兩國共享自由、民主與人權的普世價值，沈有忠對於歐斯納多開年即率團訪台，表示誠摯歡迎，更彰顯民主夥伴相互扶持的重要性。

陸委會今天發布新聞稿指出，沈有忠感謝義大利眾議院外交委員會去年9月無異議通過的友台決議案，決議案要求義國政府積極支持台灣有意義參與國際組織，包括世界衛生組織（WTO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），並支持所有協助台灣突破外交孤立的倡議，對台意義重大，期盼未來台義有更多的交流與合作。

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沈有忠強調，政府將持續堅定「四個堅持」與「四個不變」，並將落實「和平四大支柱行動方案」，強化與理念相近國家合作，也呼籲中共務實面對中華民國客觀存在的事實及台灣的自由民主制度，在迎接新的一年來臨之際，相信台海及區域的和平穩定是兩岸民眾與國際社會的共同期盼。

「義大利眾議院跨黨派議員訪團」一行6人由財政委員會主席歐斯納多率團，成員有經濟貿易暨觀光委員會副主席德米凱麗（Paola De Micheli）、媒體傳播政策暨監督委員會副主席蒙塔盧莉（Augusta Montaruli）及狄巴爾巴（Mauro Del Barba）、卡亞達（Salvatore Caiata）、卡洛維尼（Giangiacomo Calovini）等議員。

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