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    民眾黨「111釘孤枝」遊行明登場 黃健庭：自己和朱立倫都不會參加

    國民黨秘書長黃健庭。（記者方賓照攝）

    國民黨秘書長黃健庭。（記者方賓照攝）

    2025/01/10 10:55

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日舉行黨團大會，國民黨秘書長黃健庭出席宣告，下會期國民黨團總召由現任總召傅崐萁連任，黨團首席副書記長王鴻薇轉任書記長，國民黨立委羅智強任首席副書記長。被問及是否出席明日的民眾黨「111釘孤枝」遊行活動，黃健庭表示，國民黨主席朱立倫及他個人都不會參加，不過部分國民黨立委都會出席。

    黃健庭指出，朱立倫很早就在臉書聲援民眾黨遊行活動，台灣司法不公義，甚至淪為執政者的側翼，對付在野黨，大家都看得很清楚，朱立倫也鼓勵有心要參與的人一起上街頭表達聲音。

    至於黨中央是否派人出席，黃健庭表示，朱立倫講得很清楚，黨員同志、從政黨員要參加都尊重。朱立倫從頭到尾沒說要參加，而自己也不會參加，有其他的行程。

    針對今日立法院會可能處理憲法訴訟法修正案覆議案，黃健庭表示，一定會否決覆議，不能讓民進黨為所欲為，像過去一樣，定義民主是民進黨做主，任何法案都解釋成違憲，這不是台灣民主應該看到的。憲訴法是代表最新民意的國會，為了讓司法官、讓司法院的憲政法庭做出釋憲決定時要更嚴謹，門檻更高，這樣子就叫違憲嗎？

    黃健庭指出，過去民進黨執政這些年，五權分立的憲政架構，司法院、監察院有獨立超然運作嗎？完全變為執政者的附庸，他相信這代表多數民意，希望憲政法庭做重大決議時能更嚴謹，門檻更高，不是由少數意識形態、政黨色彩這麼重的大法官可以輕易否定，代表最新國會做出的決定或修正法案。

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